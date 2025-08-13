Yuri Alberto passa por cirurgia para correção de hérnia

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, passou por uma cirurgia para correção de hérnia inguinal na madrugada desta quarta-feira (13), em São Paulo.

O procedimento foi realizado no Hospital Vila Nova Star pelo gastroenterologista Dr. Walter Ayres, após o jogador sentir dores abdominais na noite de terça-feira (12).

Segundo nota oficial do clube, a cirurgia foi bem-sucedida e o atacante deve receber alta hospitalar nesta quinta-feira (14).

Ainda não há previsão para o retorno de Yuri Alberto aos gramados, mas a expectativa é de que ele fique fora dos próximos jogos do Corinthians nas próximas semanas.

Hérnia inguinal ocorre quando parte do intestino ou outro órgão abdominal protrai através de uma abertura na parede abdominal, na região da virilha.

Trata-se do mesmo tipo de problema que afetou recentemente o zagueiro Gustavo Henrique, que já voltou a treinar sem restrições, e o lateral-esquerdo Hugo, ainda em recuperação.

Yuri Alberto havia retornado recentemente após dois meses afastado devido a uma fratura em uma vértebra lombar. Em seu retorno, disputou cinco partidas, sem marcar gols.

