Zagueiro do Real Madrid vira réu por envolvimento em vídeo sexual com adolescente

Raúl Asencio, zagueiro do Real Madrid, responderá a um processo criminal formal após decisão do Tribunal Superior de Justiça de Gran Canaria.

O jogador é acusado de participar da distribuição de um vídeo de conteúdo sexual gravado sem consentimento, envolvendo uma mulher e uma adolescente de 16 anos. Além de Asencio, outros três ex-jogadores da base do clube espanhol — Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez — são investigados.

O caso aconteceu em junho de 2023, nas Ilhas Canárias, e veio à tona após a mãe da jovem denunciar o episódio à polícia.

A Justiça espanhola identificou indícios de crimes como violação de intimidade, distribuição de material íntimo sem consentimento, solicitação de menores para fins pornográficos e posse de pornografia infantil.

Os envolvidos foram detidos em setembro de 2023, e seus celulares foram apreendidos. Apesar da gravidade das acusações, Asencio seguiu atuando pelo Real Madrid, totalizando 52 partidas na temporada.

A defesa do jogador tentou encerrar a investigação, mas o pedido foi rejeitado em fevereiro deste ano. Agora, a Justiça confirmou que o caso seguirá para julgamento.

Até o momento, o Real Madrid não se pronunciou sobre o avanço do processo.

