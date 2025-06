Zubeldía deixa comando do São Paulo após sequência de derrotas no Brasileirão

O técnico Luis Zubeldía não é mais o comandante do São Paulo. O argentino de 44 anos oficializou a sua saída do clube na manhã desta segunda-feira (17), após reunião com a diretoria.

A decisão foi tomada em comum acordo, segundo comunicado divulgado pelo Tricolor.

Zubeldía deixa o São Paulo após 85 jogos disputados desde abril de 2024, com um retrospecto de 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas.

Apesar de campanhas consistentes na Libertadores e na Copa do Brasil, onde o time chegou às oitavas de final em ambas, o fraco desempenho no Campeonato Brasileiro foi decisivo para o fim do ciclo.

O São Paulo ocupa atualmente a 14ª posição no Brasileirão, com apenas 12 pontos conquistados em 12 partidas, a apenas um ponto da zona de rebaixamento.

A terceira derrota consecutiva, sofrida na última quinta-feira (13) diante do Vasco por 3 a 1 no Morumbis, foi o estopim para a saída do treinador, que já havia expressado o desejo de deixar o cargo ainda no vestiário.

Inicialmente, a diretoria tentou demover Zubeldía da ideia, apostando na melhora do time após a recuperação de jogadores lesionados. Atualmente, o clube conta com sete atletas no departamento médico. No entanto, o treinador manteve sua posição, alegando que não havia perspectiva de mudança significativa no desempenho da equipe.

Durante sua passagem pelo Tricolor, Zubeldía alcançou marcas importantes, como a classificação inédita com três vitórias fora de casa na fase de grupos da Libertadores. Na temporada passada, levou o time às quartas de final da competição continental e da Copa do Brasil, além da semifinal do Paulistão de 2025.

Com a saída do treinador, também deixam o clube seus auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas e do analista Carlos Burbano.

Crespo é o favorito

Diante da limitação orçamentária imposta pela crise financeira, o São Paulo descarta, ao menos por ora, contratar técnicos empregados, o que implicaria no pagamento de multa rescisória. Por isso, o nome de Hernán Crespo desponta como principal opção.

Campeão paulista em 2021 pelo clube, Crespo está livre no mercado e tem boa relação com parte da diretoria. Em sua primeira passagem, comandou o time em 53 jogos, com 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, deixando o cargo após início ruim no Brasileirão daquele ano.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também