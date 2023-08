Falaê CG - Agosto eterno: será que neste ano o mês vai ser "sem fim"

Agosto é, aparentemente, um mês infinito. São apenas 31 dias que passam como se fossem 1.000, e as pessoas já estão sofrendo por antecipação com a angústia que sabem que sentirão até chegar o mês de setembro.

O JD1TV foi até o Centro da Capital para saber a opinião das pessoas sobre o assunto. Para alguns, os meses tem passado rápido de mais, com a sensação de que o final do ano já já estará aí, e com agosto não será diferente. Enquanto para outros, agosto será como sempre, um "mês eterno". Confira:

