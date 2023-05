Falaê CG: Dia das Mães, qual frase sua mãe mais falava?

Existe um ditado que diz que “as mães são todas iguais, só mudam de endereço”. Apesar de ser um exagero dizer isso, realmente há frases que todo mundo reconhece como “frases de mãe”.

Em uma homenagem à elas, o JD1TV foi conferir quais são as frases mais faladas pelas mães. Assista:

