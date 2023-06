Falaê CG: Dia dos namorados, conhece o mito do perfume?

O Dia dos Namorados chegou e a grande preocupação de quem vai comemorar ao lado do amado ou da amada é o que dar de presente. O perfume é uma excelente opção!

No entanto, reza a lenda que o amor vai se desgastando a medida que o conteúdo do frasco chega ao fim. Quando o perfume finalmente acaba, o amor acaba junto e o casal se separa. Ninguém sabe ao certo de onde surgiu a história, mas a grande maioria prefere não arriscar e busca outros tipos de mimos.

O Falaê CG foi até as ruas do centro da Capital para saber se a galera acredita, e se já aconteceu. Confira:

