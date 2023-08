Falaê CG - Dia dos Solteiros: ir para cama no primeiro encontro ainda é um tabu?

Solteirou! Hoje, dia 15 de agosto, é comemorado o 'Dia do Solteiro'. A origem da data é desconhecida, mas já que existe o Dia dos Namorados, alguém achou que seria interessante criar uma data destinada para as pessoas que não têm um par na vida amorosa.

Apesar de não ter a mesma relevância que 12 de junho, a data é para que os solteiros de plantão curtam a solteirice sem peso na consciência de ter alguém.

Desta vez, o JD1TV abordou sobre a "liberdade dos solteiros" quando o assunto é sexo. Ir para a cama no primeiro encontro ainda é um tabu? A galera respondeu para o Falaê CG no Capivas Bar. Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também