Falaê CG - Dia Mundial da Barba: essa é a maquiagem do homem?

Dia 2 de setembro é o Dia Mundial da Barba. Em seus diversos estilos, o fato é que ela muda bastante o rosto dos homens.

Hoje em dia a barba é um elemento forte dentro da estética do homem o que é de grande importância. O falaê CG de hoje foi até o Centro da Capital para saber deles e das mulheres. Será que a barba é considerada a "maquiagem" dos homens? Assista:

