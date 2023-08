Falaê CG - Especial 124 de Campo Grande: O que falta na Capital?

Para celebrar os 124 anos de Campo Grande, comemorados em 26 de agosto, o Falaê CG desta sexta-feira (25) abordou sobre a Cidade Morena. Recentemente um levantamento realizado pela Ranking Comunicação e Pesquisa, apontou que praia, é o que falta na Capital-Sul-Mato-Grossense.

Na cidade onde a maior parte do ano é de muito calor, 25% dos moradores entrevistados, acreditam que a calmaria do mar, seria o melhor lazer para as horas de descanso com a família e os amigos.

Já que não é possível ter a dupla mais amada do Brasil - areia e o mar - na Cidade, o JD1TV perguntou o que falta de lazer em Campo Grande. Confira:

