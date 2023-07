Falaê CG: Existe jeito certo de comer coxinha? A galera responde!

Você sabe como comer coxinha? Pela ponta ou pela base? Essa é a grande questão! Uma coxinha que se preze é sequinha por fora, macia por dentro e farta de recheio. Até aí todo mundo concorda. Mas se existe um tema controverso no mundo do salgado é a eterna dúvida: qual é o jeito certo de começar a comer, pela pontinha ou pela base?

Há quem diga que a pontinha tem um significado óbvio: serve para segurar enquanto mordemos a base e saboreamos o recheio. Enquanto outros, começam a comer pela ponta, deixando a parte mais recheada para o final. O Falaê CG desta sexta-feira (7) é exatamente sobre isso. Assista:

