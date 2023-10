Falaê CG: Já pode decorar a casa para o Natal? A galera responde

Quando montar a árvore de Natal? Essa pergunta pode parecer boba para alguns, mas muitas pessoas não sabem se existe data certa para começar a decorar a casa para o Natal.

Para aqueles que gostam dessa época do ano, vale a pena investir na decoração da festa o quanto antes, mas mesmo assim, manter a tradição. Então, se você está com dúvidas sobre quando montar a árvore de Natal, o JD1 te explica!

Segundo a tradição cristã, o dia ideal para montar a árvore e organizar toda a decoração em casa é no primeiro domingo do Advento - é assim que os cristãos chamam as quatro semanas antes do Natal.

Em 2023 o domingo do "Advento" vai cair no dia 3 de dezembro. Vale lembrar que as tradições decorrentes desta data especial para inúmeras pessoas varia de país para país, de quando deve ser montada a árvore.

No Centro de Campo Grande, algumas pessoas responderam que já estão prontos para montar a decoração daqui alguns dias, enquanto outros devem esperar mais um pouco, mas sem data definida. Assista:

