Falaê CG: O que não pode faltar na Festa Junina?

"Pula a fogueira, iaiá. Pula a fogueira, iôiô!" As festas juninas são celebrações que acontecem todos os anos no mês de junho. São festas que comemoram os santos da quadra junina: Santo Antônio em 13 de junho, São João no dia 24, e São Pedro dia 29. A diversão é garantida com danças da quadrilha, vestimentas apropriadas e as bandeirinhas e balões. Mas o que não pode faltar mesmo é a comilança.

No São João ou arraial, tem de tudo um pouco: milho, pipoca, maçã do amor, paçoca, pastel, bolo de fubá, pamonha, cachorro quente, e o famoso quentão. Cada um tem sua preferência, e a edição do Falaê CG desta vez foi conferir com a galera "o que não pode faltar em um arraiá da Capital?". Assista:

