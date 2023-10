Falaê CG: Sexta-feira 13 é dia de azar? A galera respondeu!

Várias teorias cercam a 'sexta-feira 13', considerada o "dia do azar". Enquanto essa data é temida por muitos, outros consideram como um dia normal. O Falaê CG desta sexta-feira (13) foi ver o que a galera acha, no Centro da Cidade.

"Qualquer dia pode ser de azar, se a gente atrair isso", respondeu um Campo-grandense. "Eu tenho medo, melhor evitar, né?!", respondeu outra. Confira:

