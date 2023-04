Quem nunca saiu para comer um lanche sozinho, ou foi ao cinema sem uma companhia?! O feriado de Tiradentes, celebrado neste 21 de abril, caiu numa sexta-feira e muitos ficarão em casa sozinho. Isso representa liberdade ou solidão?

