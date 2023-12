Falaê CG: Só é Natal quando tem peru na ceia? A galera respondeu

A imagem que muita gente tem quando pensa em uma ceia de Natal é aquela mesa farta com um peru no meio. Antigamente a carne da ave era o centro dos jantares tradicionais da festa de dezembro em muitos lugares do mundo. No entanto, com o passar dos anos, o peru deixou de ser a estrela da noite natalina.

Atualmente, muita gente optam por outros tipos de carne, como o Chester ou otender, e até mesmo o famoso churrasco. O FalaêCG Especial de Natal foi até o Centro de Campo Grande para saber qual a preferência do povo quando o assunto é a ceia com a família. Assista:





