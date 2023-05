Falaê CG: Tereré com suco, é uma ofensa para os Campo-grandenses?

Ahh, o tereré! Dizem que um verdadeiro Sul-mato-grossense não sabe ficar sem tomar a bebida típica do Estado. Com o passar dos anos, foram atualizando o tereré, com ervas de sabores como a de tutti frutti, abacaxi, entre outros, ou com limão na água gelada, e até mesmo suco. Sim, suco!

O JD1TV levou para as ruas do centro de Campo Grande o assunto polêmico: tomar tereré com suco é uma ofensa para a bebida tímica de MS, ou no tereré vale tudo? Confira mais um Falaê CG:

