FALAÊCG - Copa do Mundo Feminina: Brasil tem chances de trazer o título?

A Seleção Brasileira feminina deu um show dentro de campo, no primeiro jogo da Copa do Mundo Feminina - 2023. Estreando com 4 x 0 contra o Panamá, o Brasil tem boas chances para ir longe nesta Copa, ou até mesmo consquistar o título tão sonhado.

O Falaê CG desta sexta-feira (28) foi conversar com a galera na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, no centro de Campo Grande, para saber os palpites do placar do jogo de amanhã (29), contra a seleção da França. O jogo começa às 6h (MS). Assista:

