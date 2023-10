FalaêCG - Especial Dia das Crianças: o que é felicidade?

O Dia das Crianças está logo aí, e é considerado um dos dias mais felizes para a criançada. Isso porque é um pretexto para ganhar vários presentes, ou até mesmo fazer um passeio bem legal. E é por isso que o FalaêCG desta semana é um especial com as crianças.

Nas ruas do Centro de Campo Grande, o JD1TV perguntou para os pequenos 'o que é felicidade' para eles. Dentre tantas respostas, os brinquedos, os passeios e a própria família, já é um motivo de felicidade. Assista:

