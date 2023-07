FalaêCG - Especial dos avós: crenças que fazem sentido (ou não)

"Já diziam meus avós...". Quem nunca ouviu um ditado ou alguma superstição, não é mesmo?! O Dia dos Avós - celebrado em 26 de julho - está chegando e o FalaêCG desta sexta-feira (21) foi sobre eles.

"O chinelo virado pode matar sua mãe", "tomar manga com leite pode ser mortal", "não faça careta, pois, se bater vento em seu rosto, você pode ficar assim para sempre", entre outras. Essas são apenas algumas das frases que os netos sempre escutam dos avós.

Assista

