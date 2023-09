FalaêCG: O cliente sempre tem razão? Comerciantes respondem

A frase “o cliente tem sempre razão” se tornou tão comum no universo das relações entre marcas e consumidores que muitos pensam ser uma verdade absoluta. No entanto, é melhor repensar essa afirmação e descobrir se ela realmente conduz a empresa para um atendimento de excelência.

O FalaêCG desta sexta-feira (15), é em alusão ao Dia do Cliente. No Centro de Campo Grande comerciantes responderam sobre o assunto que é tão falado quando se trabalha com o público. Para uns a resposta é sim, enquanto outros, provam que não. Assista:

