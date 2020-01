Cervejaria será palco do 1º Miss Vira-lata que ainda terá rock e DJ

A Organização Não Governamental (ONG), Abrigo dos Bichos, irá realizar às 16h deste sábado (25), a 1ª edição do Miss Vira-lata em campo Grande, com direito à desfile e música ao vivo na Cervejaria Canalhas.



O JD1 Notícias entrou em contato com a ONG, e o voluntário Guilerme Lindenberg adiantou que o evento conta com três atrações, sendo a banda de rock, Old Barreiro, a dupla Rock Bergamo e Renato Mendes e o DJ Black Bird. A entrada custará R$10,00 e toda renda será em prol da ong Abrigo dos Bichos.

Quem quiser inscrever o pet para participar do concurso pode entrar em contato com o número: (67) 99955-4949. "Até amanhã a gente ainda estará aceitando as inscrições e dando orientações”, disse Guilherme.

O evento é para todas as idades, com o amplo espaço da Cervejaria Canalhas cabe toda a família. “Quem for vir pode trazer a família, se não quiser inscrever o cachorrinho no desfile pode ir também não tem problema. Pode trazer o cachorro também e se quiser ir sem cachorro também está convidado”, ressaltou.



A Cervejaria Canalhas fica na rua Dom Lustosa 214, bairro Jardim Seminário, próximo da UCDB .

