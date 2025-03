2Âª etapa do LaÃ§o Comprido acontece neste fim de semana em Campo Grande

A 2ª etapa do Campeonato de Laço Comprido começará nesta sexta-feira (7) e seguirá até domingo (9), no Parque do Peão CLC, em Campo Grande.

Além das disputas, os participantes acumulam pontos para o ranking da modalidade. A pontuação é um incentivo para os competidores.

A programação inclui atrações para toda a família. O Parque do Peão CLC fica localizado na MS-010, saída para Rochedinho, com acesso asfaltado.

No sábado (8), o evento contará com baile, com os Grupos Herdeiros do Chamamé, a partir das 18h, e Laço Aberto, às 22h.

