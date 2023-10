Encontro motociclístico acontece hoje às 16h no Yotedy

Para os amantes de motociclismo, neste sábado (21), a partir das 16h, acontecerá o 7º Encontro Motociclístico. A concentração será no estacionamento do Buffet Yotedy, no Parque das Nações Indígenas, sendo que o passeio será escoltado por batedores até o Círculo Militar.

O evento, que na última edição teve mais 500 participantes, era inicialmente realizado apenas no âmbito militar, para marcar o encontro anual de Batedores Motociclistas da Polícia do Exército e Órgãos de Segurança Pública. Com o passar dos anos, o evento passou a receber, além de militares, também civis.

Organizado pelo Círculo Militar e 9° Batalhão de Polícia do Exército, este é o primeiro ano em que o evento contará com atrações musicais, como as bandas Whisky de Segunda, Banda V12 e Neurock, pistas de motohabilidade, food trucks, bebidas, espaço kids com brinquedoteca, sorteio e outras atividades para que toda a família dos participantes possa desfrutar.

Segundo o Coronel Alexandre Carvalhaes, vice-presidente do Círculo Militar de Campo Grande, o evento será voltado à família. "Quem estiver pensando em bagunça nem adianta aparecer por lá, nosso intuito é aproximar as famílias, os amantes do motociclismo e do bom e velho rock n roll”, pontuou.

O passeio terá o apoio da Agetran nos arredores do Yotedy e Afonso Pena. Para quem for iniciar de moto, a concentração iniciará às 16h, no Yotedy, para quem for sem moto, é só chegar no Círculo Militar a partir das 18h. A entrada é franca.







