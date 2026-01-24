Agenda cultura de sábado tem flashback, música eletrônica e feira no parque

Do flashback que atravessa gerações ao esquenta de carnaval, passando por humor, desapego e música eletrônica ao pôr do sol, o sábado (24) em Campo Grande reúne opções para todos os gostos e horários. Confira a lista de eventos.

SÁBADO

Flashback Especial - O Blues Bar recebe uma noite dedicada aos grandes clássicos que atravessaram gerações. ABBA e Bee Gees dominam a pista, com DJ Samu no comando da discotecagem até altas horas.

Horário: Das 20h às 3h

Local: Blues Bar

Entrada: Ingressos a partir de R$ 25

2° Esquenta Capivara Blasé - A Esplanada Ferroviária vira ponto de encontro para quem já entra no clima de carnaval. O segundo esquenta do Capivara Blasé aposta no samba e na música brasileira, com apresentações de Samba do Caramelo, Beca Rodrigues, Silveira e convidados.

Horário: Das 18h às 22h

Local: Plataforma Cultural – Esplanada Ferroviária

Entrada: Gratuita

Desapega CG - O maior evento de desapego de Campo Grande chega à sua 21ª edição ocupando o Parque Ayrton Senna. Ao todo, são 60 expositores e mais de 30 mil itens à venda, entre roupas, plantas e objetos de decoração.

Horário: Das 8h às 16h

Local: Parque Ayrton Senna, bairro Aero Rancho

Entrada: Gratuita

Sunset Amanut - A Capivas Cervejaria recebe uma tarde de música eletrônica com clima de pôr do sol. A pista será comandada pelos DJs Lechuga, Lucas Moreno, Bruno Lino, Hicluss e Thay Carvalho, em uma sequência de sets para embalar o fim de tarde.

Horário: 16h

Local: Capivas Cervejaria

Entrada: R$ 10

