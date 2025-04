Agenda Cultural: Sábado tem Hugo e Guilherme, brechó, feira e circo em Campo Grande

Mais um fim de semana do mês de abril e Campo Grande tem diversas atrações culturais. Hoje (12), a Capital terá shows na Expogrande 2025 e programação para a criançada. Confira a Agenda Cultural do JD1:

Hugo e Guilherme - A dupla que é referência na música sertaneja sobe ao palco da Expogrande neste sábado com o show Sinônimo de Amor, prometendo emocionar o público com grandes sucessos da carreira. Horário: 18h - Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho - Entrada: a partir de R$ 40 pelo link.

Sessão de Cinema Olubayô – Após circular por diferentes cidades do interior, o projeto Olubayô chega à Comunidade Tia Eva com a exibição de cinco filmes dirigidos por cineastas negros. Horário: 19h - Local: Rua Eva Maria de Jesus, próximo ao galpão da Comunidade Tia Eva - Entrada: Gratuita

Festival Expressão de Rua - Celebrando 10 anos de existência, o Festival Expressão de Rua está de volta com dois dias de atrações gratuitas. A programação inclui apresentações de Narizeu Rupestre (SP), Falange da Rima, Engenheiro Edson, A Insana Corte, Patrick Sandim, Samba do Caramelo, DJ TGB, entre outros artistas que movimentam a cena cultural urbana. Horário: Das 14h às 23h - Local: Plataforma Cultural – Avenida Calógeras, 3015 - Entrada: Gratuita

Coletivo de Brechós “Vem Garimpar” - O Teatro Arena do Horto recebe mais uma edição do projeto Vem Garimpar, com mais de 3 mil peças disponíveis a preços acessíveis. Moda sustentável, variedade de estilos e muitas oportunidades para quem curte garimpar. Horário: Das 8h às 15h - Local: Teatro Arena Horto – Avenida Fábio Zahran, 316 - Entrada: Gratuita.

Circo Kids – Espetáculo “Mundo Disney” - O espetáculo pretende combinar acrobacias desafiadoras com a magia do mundo Disney, por meio das trilhas sonoras marcantes dos filmes da produtora e seus personagens místicos. Livre para todos os públicos. Horário: 18h - Local: Av. Alberto Araújo Arruda – Mata do Jacinto - Entrada: a partir de R$ 15. (ingresso infantil)

CTG Farroupilha - O primeiro jantar italiano do ano, seguido de fandango com o grupo Surungo Bueno. Horário: 20h - Local: Avenida Prefeito Heráclito de Figueiredo, 930, Monte Castelo - Entrada: R$ 60 antecipado pelo contato (67) 99290-7049; R$ 70 no dia

Chegada do coelho da Páscoa – Momento especial para a criançada viver a magia da Páscoa, no Fort Atacadista Coronel Antonino. Horário: 10 às 12h - Local: Fort Atacadista Coronel Antonino - Entrada: Gratuita

Chegada do coelho da Páscoa no Norte Sul - Momento especial para a criançada viver a magia da Páscoa, no Shopping Norte Sul Plaza, realizado pelo Fort Atacadista. Horário: 17 às 19h - Local: Shopping Norte Sul Plaza, Fort Atacadista - Entrada: Gratuita

Metal Festival - Festival no Blues Bar ao som de Metallica, Iron Maiden e Judas Priest com as bandas Stone Crow, Mindevil e Painkiller. Horário: 23h59 - Local: Blues Bar - Entrada: a partir de R$ 35 pelo link

