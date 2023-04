Véspera de feriado tem Matheus e Kauan na Expogrande, e Armandinho na Capital

Os rolês na Cidade Morena começam já nesta quinta-feira (20), na véspera do Feriado, com shows sertanejos na Expogrande, festival de reggae com cantor Armandinho, festa estilo anos 2000 no Capivas e Beca Rodrigues no Laricas. Confira a Agenda Cultural do JD1:

QUINTA-FEIRA

Expogrande - Hoje tem shows dos sertanejos Matheus e Kauan e George Henrique e Rodrigo. Além disso, a feira traz exposições, fazendinha para crianças, parque de diversões, gastronomia e leilões. Os portões abrem às 18h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada: R$ 20 (entrada na exposição) // Shows (compre aqui).

Armandinho - O cantor de reggae é atração principal do Luau da Rádio Paulista. Além do show de Armandinho, haverá apresentação de Pld Peaches, Curimba, Kefla e Gaiezza. O evento contará com bar de drinks, flash tattoo, food park, exposições e intervenções artísticas. Está marcado para às 20h, na Estância das Flores, localizado na Av. Cônsul Assaf Trad, 3484. Entrada: a partir de R$ 147 (compre aqui).

Show de Flash Back - Festa anos 80, 90 e 2000 vai agitar a noite com line-up de Marcello Cavallero, DJ JB, DJ Helton Moreno, DJ PH, DJ Azambuja, DJ Lucas de Lima e a presença de gogoboy bombeiro. Começa às 20h, na Choperia Toda, na Rua Brilhante, 3045.

Laricas Cultural - Hoje o bar apresenta show de Beca Rodrigues e DJ Marcela Deniz. Começa às 19h, no Laricas Cultural, na Rua Antônio Maria Coelho, 1663. Entrada é gratuita.

Capivas - Hoje o bar vai ativar a máquina do tempo para os anos 2000. Saudades dos hits que rolavam? Nuala Lobo e Gustavo Freitas comandam a noite passando por summer electrohits e pitadas furacão 2000. E tem mais: kit acessórios, performance artística e videokê para soltar a voz com canções que marcaram os anos de MSN e Orkut. A partir das 17h, no Capivas. Entrada: R$ 5.

Som do Sesc - Nesta quinta-feira quem faz música no shopping Norte Sul Plaza é a cantora Lauren Cury. Começa às 15h, na Praça de Alimentação Shopping Norte Sul PLaza. Entrada é gratuita.

