Agenda de domingo tem Bienal do Livro, pagode com Dieguinho e Yulepalooza

Neste domingo (5), o Mato Grosso do Sul recebe uma programação cultural, gastronômica e musical diversificada, com atrações em Campo Grande e em várias cidades do interior. Na capital, os destaques vão desde a Bienal do Livro até espetáculos teatrais, feiras, shows e eventos para toda a família. Já no interior, cidades como Dourados, Maracaju, Paranhos e Três Lagoas promovem cavalgadas, festas tradicionais e celebrações gastronômicas.

Confira a agenda completa:

Domingo (5)

Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de MS - A primeira edição da Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul celebra a literatura e suas conexões com a arte e a cultura, com uma programação que inclui palestras, seminários, exposições, feiras e apresentações teatrais e musicais. Confira a programação completa: https://www.bienalpantanal.com.br/programacao/.

Horário: a partir das 10h

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo

Entrada: gratuita

Espetáculo “Três Mulheres Altas” - Clássico de Edward Albee, a peça está em turnê nacional estrelada por Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre. A comédia, de humor ácido e perspicaz, já rendeu um Prêmio Pulitzer ao diretor Fernando Philbert.

Horário: 17h

Local: Teatro Glauce Rocha

Entrada: a partir de R$ 25 pelo link https://bileto.sympla.com.br/event/108830/d/329947

Feira Borogodó - Tradicionalmente realizada no primeiro domingo do mês, a feira reúne nesta edição shows de Nó na Madeira, Pretah e Banda Santo de Casa. A programação também inclui atividades para as crianças, com teatro, skate park, parkour e espaço kids.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça Coophafé – Rua das Garças, 3164

Entrada: gratuita

Blitz do Brincar – Especial Dia das Crianças - O Shopping Norte Sul Plaza se transforma em um grande espaço lúdico neste domingo com a Blitz do Brincar, uma programação nostálgica que resgata memórias afetivas e promove momentos de socialização entre pais e filhos. A atração traz jogos e brinquedos clássicos das décadas de 70, 80, 90 e 2000 em diferentes espaços temáticos: jogos de tabuleiro em tamanho gigante, atividades cooperativas e brinquedos tradicionais que marcaram gerações.

Horário: 15h30 às 17h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Ernesto Geisel, 2300

Entrada: Gratuita

Oficina de biscuit - Neste domingo tem oficina de modelagem em biscuit, com ímãs, no Norte Sul.

Horário: 14h às 16h

Local: Praça de Eventos do Norte Sul Plaza

Entrada: gratuita (inscrição pelo Clube+)

Disco na Rua – Edição Capivas - O DJ e colecionador Júlio Prodigy convida apaixonados por vinil a tirarem seus discos do armário e participarem de uma tarde de audição e compartilhamento musical ao ar livre.

Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria – Rua Pedro Celestino, 1079

Entrada: gratuita

Dieguinho in Casa - O cantor e pagodeiro Dieguinho retorna a Campo Grande para uma roda de samba especial, com participação da dupla Carla e Júnior e do cantor Bortotti.

Horário: 16h

Local: Tatu Bola – Rua Espírito Santo, 851

Entrada: a partir de R$ 40 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/dieguinho-in-casa/3128469

Yulepalooza - Artistas e bandas que já dividiram palco e parcerias com Mateus Yule se reúnem em uma grande celebração da música. No line-up: Millenials, Balaios, Forró no Escuro, Sandim, Pedro Espíndola, Jota Trio, Lauren Cury, Américo e Nando, Beget de Lucena, Ariadne e Enya Soares.

Horário: 16h

Local: Lupland Biergarten – Rua Antônio Maria Coelho, 3285

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/yulepalooza/3143184

20ª Sardinhada do Estoril - Tradição portuguesa que reúne sabor, cultura e alegria, a Sardinhada do Estoril oferece sardinhas assadas na brasa, música ao vivo e um ambiente festivo para toda a família.

Horário: a partir das 12h

Local: Salão Social do Clube Estoril – Campo Grande, MS

Entrada: R$ 55 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/20-sardinhada-do-clube-estoril/3130845

Paranhos

Cavalgada dos Amigos - Já no domingo, a festa começa com missa às 8h, seguida da saída dos cavaleiros e amazonas para um percurso que atravessa o Paraguai, passando pela cidade de Ypejhú, e retornando ao Brasil, além de um almoço de encerramento no Clube do Laço Az de Ouro.

Horário: a partir das 8h

Local: Clube de Laço Az de Ouro

Entrada: R$ 40, com vendas pelo WhatsApp (67) 99807-4891

Distrito de Arapuá - Três Lagoas

18ª Cavalgada de Arapuá - No domingo, ocorrerá a tradicional cavalgada que reunirá diversas comitivas, com chegada prevista para as 10h30 da manhã. Após a cavalgada, a partir do meio-dia, acontecerá um almoço especial com o famoso churrasco Brutus, muito apreciado na região, acompanhado de apresentações musicais regionais. A programação será encerrada com grande show da dupla nacional Maria Cecília & Rodolfo, que promete emocionar o público com seus sucessos da música sertaneja.

Horário: a partir das 10h30

Local: Distrito de Arapuá - Três Lagoas

Entrada: gratuita

Dourados

Festa da Carne de Sol - A 23ª edição da Festsol (Festa da Carne de Sol) celebra a cultura nordestina, reunindo música, dança e uma rica gastronomia típica, tendo a carne de sol como prato principal do cardápio servido no almoço às 12h.

A programação musical contará com a animação do sanfoneiro Di Assis, do Grupo Ipê de Serra, e a voz marcante do cantor André Menezes, garantindo um ambiente de muita alegria e descontração com o melhor do forró pé de serra.

Horário: 11h às 18h

Local: salão nobre do Clube Indaiá

Entrada: R$ 100 pelo telefone (67) 99971-4640

Maracaju

Costelão do Rotary - O evento tradicional, conhecido por unir gastronomia e solidariedade, terá como prato principal o famoso costelão, assado lentamente por 6 a 8 horas e temperado com o tradicional sal boiadeiro, garantindo uma carne macia e saborosa.

Além da gastronomia, o ambiente será animado por música ao vivo, com apresentação de Luizito. O evento também disponibiliza retirada de marmitas para quem preferir desfrutar da comida em casa. Crianças até 10 anos não pagam, e o valor do ingresso para adultos é de R$ 50,00.

Horário: a partir das 11h

Local: Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza

Entrada: R$ 50 (crianças de até 10 anos não pagam), com vendas pelo WhatsApp (67) 99973-1730

