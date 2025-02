Agenda de domingo tem esquenta de Carnaval, pagode e feira; confira

Musical agita a comemoração de aniversário da Praça da Bolívia neste domingo (9), e para quem gosta de samba, o esquenta de Carnaval é conduzido pelo Grupo Ipê da Serra:

DOMINGO

Feira da Praça Bolívia - Comemoração dos 20 anos da feira, com muitas atrações musicais, como Nini Brazuka, banda !RED!, Kalélo, Coyotes Country e Grupo Menos é Mais. Será das 9h às 14h, na Praça da Bolívia. Entrada é grátis.

Feijuca do Calabreso - Além da feijoada, tem música com a dupla sertaneja Lucas e Luan, o cantor Daran Junior e o grupo de pagode Entre Noixxxx. A partir das 11h, na Rua Imbirussu, 763. Entrada: R$ 50.

Pagode do Tadeu - Ainda no clima de esquenta para o carnaval, o grupo Pagode do Tadeu anima a noite de domingo. A partir das 18h, no Mistura bar. Entrada é grátis.

Final da Super Bowl - Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles duelam no Super Bowl LIX, a final da NFL (maior liga de futebol americano). O jogo será transmitido ao vivo no telão na Cervejaria Canalhas. A partir das 18h, na Cervejaria Canalhas. Entrada é grátis.

Bloco Forrozeiros - O Grupo Ipê da Serra traz o esquenta de carnaval para finalizar a semana na Cervejaria Capivas. A partir das 17h, no Capivas Cervejaria. Entrada: R$ 10,00.

Pagode de Domingo - Surpresas em ritmo do carnaval, e muito samba com a dupla Pagode na Pele. Começa às 19h, no Má.donna. Entrada é grátis.

