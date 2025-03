Agenda de sÃ¡bado tem feira de exposiÃ§Ã£o e piquenique solidÃ¡rio; confira

Neste sábado (22) a programação de lazer em Campo Grande está 'recheada' de opções para agradar dos mais novos aos mais velhos. Pela manhã o público pode ir a feiras e brechós e a noite, curtir shows e espetáculos.

Confira:

2° Piquenique Solidário - Comemoração ao dia mundial da pessoa com Síndrome de Down. No local, receberão doações de alimentos não perecíveis, fraldas e roupas de bebês ou crianças. Começa às 15h, na Concha Acústica Helena Meirelles, localizada no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Espetáculo Infantil Tin Do Lê Lê - A Trupe teatro convida crianças e adultos para um mundo de imaginações, com música, brincadeiras e histórias. Começa às 16h, no Sesc Teatro Prosa. Entrada é gratuita, ingressos pelo site.

Temporada do espetáculo "Fragmentada" - Cenas utilizando as técnicas circenses para o enredo desenvolvido, entre elas, acrobacia em dupla ou solo, contorção, equilibrismo e lira acrobática. A partir das 19h, na Praça do Leão, localizada na Rua Tabaúna, 778. Entrada é gratuita.

Feira de Artesanato “Mãos que Criam” - Interessado em conhecer o artesanato de MS? Aqui você encontra produtos para comercialização, exposição do artesanato de 16 municípios do interior e participação de oito etnias indígenas do MS. Será das 14h às 22h, no Armazém Cultural/Feira Central. Entrada é gratuita.

Mostra 10 anos - Orquestra UFGD - Comemorando os 10 anos de sua trajetória ampliando o acesso à música instrumental, a Orquestra da Universidade Federal da Grande Dourados se apresenta na Capital. A partir das 19h, no Teatro Aracy Balabanian. Entrada é gratuita.

Banda Yahoo - Após 20 anos, a banda Yahoo retorna a Capital com sucessos que embalaram novelas brasileiras e músicas recentes. Começa às 21h30, no Clube Estoril. Entrada: a partir de R$ 50,00, ingressos pelo contato (67) 99299-4662.

Rionegro & Solimões - Prometendo uma noite memorável de nostalgia com o projeto “De mesa em mesa” em um show intimista. O evento começa às 22h, no Expo Bosque (Bosque dos Ipês). Entrada: a partir de R$ 50,00, ingressos pelo Ingressos S.A.)

Elvis Balbo + Queen Legend - Um dos maiores intérpretes de Freddie Mercury vem ao Blues Bar junto com o maio espetáculo de Queen da América Latina. A partir das 19h, no Blues bar. Entrada: a partir de R$ 60,00, ingressos pelo site.

Vitin (Ex vocalista Onze20), Gléds, Bortoti e Jay Jenner - Essa galera traz um repertório com os maiores hits nacionais do pop e rock nacional que fizeram história. A partir das 18h, no Sunset Growler Station. Entrada: a partir de R$ 60,00, ingressos pelo site.

Fran Albuquerque - O clube Non celebra 14 anos com atrações nacionais e muita animação. Começa às 18h, no Non Stop Club. Entrada: a partir de R$ 20,00, ingressos pelo site.

Especial Indie - A Cervejaria Canalhas reúne quatro bandas em um único show, Artic Monkeys, The Strokes, Kigs of Leons e Muse. Começa às 19h30, no Canalhas, localizado na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: a partir de R$ 25,00, ingressos pelo site.

Workshop de violão - Pedro Irineu convida para um workshop especial para aprofundar os conhecimentos em violão, explorando técnicas com dicas para aprimorar a execução. A partir das 15h, no Auditório Escala. Entrada é gratuita, ingressos pelo site.

Stone Crow e Super Jam - Sabádou com muito rock n’ roll no Mirante. A partir das 21h, no Mirante Pub. Entrada: a partir de R$ 25,00, ingressos pelo site.

Desapega CG - Em uma 10º edição, o Desapega CG reúne mais de 100 expositores, com roupas femininas, masculinas, calçados, acessórios e muito mais. Será das 8h às 18h. no Parque Ayrton Senna. Entrada é gratuita.

Semana do Artesão | João trio - Durante o Café na praça, na Morada dos Baís, quem sobe ao palco é Jota Trio. A partir das 9h, na Morada dos Baís. Entrada é gratuita.

Semana do Artesão | Maracujah - A noite de sábado fica com a banda Maracujah no Armazém Cultural. A partir das 19h, no Armazém Cultural. Entrada é gratuita.

Baile Charme - Naquele ritmo de funk, descendo até o chão ou nos passinhos, vem aí o DJ MurphyDee e DJ Magão. Começa às 17h, na Cervejaria Capivas. Entrada é gratuita.

IndieNight - DJ Set Ammuscaria em uma noite de indie, com lançamento do drinkCosmopolitan. A partir das 19h, no Quiça. Entrada é gratuita.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também