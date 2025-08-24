Agenda deste domingo em Campo Grande tem música e festival gastronômico

Campo Grande terá uma noite de domingo (24) movimentada por atrações culturais e gastronômicas. A programação reúne shows sertanejos, apresentações de rock e até um festival de hambúrguer que promete atrair famílias e apaixonados por boa música e culinária.

Alex e Yvan - Curral 67 – A dupla sertaneja se une a Patrícia e Adriana, Renato Pacheco e Mario e Filipe no primeiro dia do festival que enaltece a cultura de Mato Grosso do Sul e sua música. O evento começa a partir das 18h, no estacionamento Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados. Entrada um quilo de alimento não perecível.

Blackpool e Roger Simmons Trio – O rock também estará presente no domingo a partir das 17h na Cervejaria Canalhas - Rua Oceano Atlântico, 99 - Chácara Cachoeira. Entrada gratuita.

Festival de Hambúrguer do MS – Promovido pela Associação Hamburgueiros do MS, esta edição faz parte da programação do Curral 67 Festival, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. O evento reúne mais de 16 hamburguerias artesanais, com receitas exclusivas a R$ 35, porções a R$ 25, além de churros gourmet e sorvetes. Entrada um quilo de alimento não perecível.

