Fim de Semana

Agenda deste domingo em Campo Grande tem música e festival gastronômico

A programação inclui sertanejo com Patrícia e Adriana, Alex e Yvan, rock na Cervejaria Canalhas e comida boa do Festival do Hambúrguer

24 agosto 2025 - 13h45Sarah Chaves    atualizado em 24/08/2025 às 13h57

Campo Grande terá uma noite de domingo (24) movimentada por atrações culturais e gastronômicas. A programação reúne shows sertanejos, apresentações de rock e até um festival de hambúrguer que promete atrair famílias e apaixonados por boa música e culinária.

Alex e Yvan - Curral 67 – A dupla sertaneja se une a Patrícia e Adriana, Renato Pacheco e Mario e Filipe no primeiro dia do festival que enaltece a cultura de Mato Grosso do Sul e sua música. O evento começa a partir das 18h, no estacionamento Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados. Entrada um quilo de alimento não perecível.

Blackpool e Roger Simmons Trio – O rock também estará presente no domingo a partir das 17h na Cervejaria Canalhas - Rua Oceano Atlântico, 99 - Chácara Cachoeira. Entrada gratuita.

Festival de Hambúrguer do MS – Promovido pela Associação Hamburgueiros do MS, esta edição faz parte da programação do Curral 67 Festival, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. O evento reúne mais de 16 hamburguerias artesanais, com receitas exclusivas a R$ 35, porções a R$ 25, além de churros gourmet e sorvetes.  Entrada um quilo de alimento não perecível.

