Agenda Cultural: Sábado tem espetáculo de ilusionismo, feira de artesanato e oficinas

Projetos de leitura, artesanato e oficina para a criançada são opções de lazer neste sábado (13) na Capital. Além disso, espetáculos e até show de ilusionista prometem entreter o público, o Espetáculo “Interações Mágicas” trará Thiper em uma performance cênica para cativar e motivar o público por meio da arte mágica e ilusionismo no Espaço Sesc, localizado no Shopping Norte Sul Plaza.

SÁBADO

Bingo Laricas Cultural - O espaço celebra o Dia das Mães com um bingo especial e mais de 20 prêmios. Começa às 18h, na Rua Antônio Maria Coelho, 1663. Entrada é gratuita.

Feira Cultural Edição Mães - Com gastronomia e artesanato, é uma sugestão para conhecer mais uma feira da cidade. Será das 16h às 21h, na Rua Rotterdam, 1.255. Entrada é gratuita.

Feira do Bosque Caburé - Mais de 150 expositores estarão com diversos produtos, cultura, moda e artesanato. Além de apresentações culturais e gastronomia. Será a partir das 17h, na Rua Antônio João Escobar, 404. Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - Espaço terá apresentações musicais, food trucks, Trupe Guavira realizando pintura facial, recreação e contação de histórias; além de apresentação circense com a New York Circus. O show musical é por conta de Dovalle. Será das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Lançamento de livro - A autora mineira Ana Paula Moreira lança o livro “Pedra Antiga da Tristeza”. A tarde vai ter um bate papo com duas convidadas: a ativista literária Marcelle Saboya e a psicanalista e escritora Isloany Machado. A partir das 17h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Espetáculo “Como Nascem as Estrelas” - O solo é um sucesso de público e crítica interpretado por Laura Santoro, que também assina a dramaturgia. Uma menina que se descobre atriz na terra de Glauce Rocha. Entre felicidades e angústias, como se manter firme na carreira artística? Na busca por alguma resposta ela encontra-se com Clarice Lispector, outra importante referência. Está marcado para às 20h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Ação de Dia das Mães - Mesa Posta, Crochê e Colar de Mesa. Serão disponibilizadas 25 vagas para oficina de Mesa Posta, 10 para crochê e 10 para colar de mesa. Evento gratuito. Cada participante só poderá se inscrever em uma modalidade, pois as oficinas acontecerão simultaneamente. Será a partir das 14h, no Piso térreo do Shopping Bosque dos Ipês, lojas 118/119. Entrada é gratuita.

Encontro de Empreendedores - Campo Grande terá o primeiro encontro de empreendedores da região da saída para Três Lagoas. No encontro de empreendedores você vai encontrar espaço gourmet, vestuário, estética, artesanato, perfumaria e cosméticos, diversão e o presente ideal para sua mãe. Está marcado para às 15h, na Avenida Marinês Souza Gomes, 498. Jardim Samambaia. Entrada é gratuita.

Histórias de Brincar - O Projeto Pontes de Leitura apresenta uma tarde divertida, com apresentação de “Histórias de Brincar”, de Edu Brincante e Gabi Cantante. Está marcado para às 14h, na Biblioteca Áurea Alencar, na sede da Casa de Ensaio, localizada na Rua Visconde de Taunay, 203. Entrada é gratuita.

Espetáculo “Interações Mágicas” - O Ilusionista Thiper apresenta o show “Interações Mágicas”, uma performance cênica para cativar e motivar o público por meio da arte mágica e ilusionismo. O espetáculo é baseado na história do autor, que promete inserir a plateia em um clima de mistério e magia envolvendo conceitos clássicos e contemporâneos da arte mágica. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc, localizado no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Oficina - Os pequenos vão aprender a fazer um lindo bouquet de girassol para as mamães. Eles devem ter a partir de 5 anos e estarem acompanhados de um (a) responsável. O material necessário para participar da oficina são: 1 folha de papel colorset amarela, 1 folha de papel colorset rosa, 1 tesoura sem ponta e 1 cola branca. Começa às 15h (chegar meia hora antes), no Sesc Cultura, na Avenida Afonso Pena, 2.270. Entrada é gratuita.

