Fim de Semana

Agenda segue lotada de eventos para este sábado em Campo Grande; confira

Além da Capital, Dourados e Corumbá ainda recebem a magia do Natal

27 dezembro 2025 - 08h31

O último fim de semana do ano chega com uma agenda cultural intensa em Mato Grosso do Sul, reunindo atrações que vão da música e do teatro às celebrações religiosas e eventos esportivos. Em Campo Grande, a programação ocupa praças, bares, teatros e clubes, com opções gratuitas e pagas para todas as idades, além das atividades natalinas que seguem movimentando o Centro.

No interior, cidades como Dourados, Corumbá e Eldorado também oferecem eventos que combinam cultura, lazer e tradição, reforçando o clima de despedida de 2025 e preparação para a virada do ano.

Sábado (27)

Natal dos Sonhos – A programação natalina segue com Parada Natalina, apresentações culturais e a Vila do Natal, transformando o Centro em um grande espaço de convivência.
Horário: 17h
Local: Praça Ary Coelho
Entrada: Gratuita

Espetáculo “Grandes Miudezas do Pantanal” – Nova apresentação do espetáculo infantil do Grupo Casa, com teatro, música e poesia inspirados no Pantanal.
Horário: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200
Entrada: Gratuita

Roda de Samba “Pureza da Flor” – O projeto da cantora e sambista Luci ocupa o quintal do Capivas com samba e pagode em clima descontraído.
Horário: 17h
Local: Capivaras Cervejaria
Entrada: gratuita até 19h; após, R$ 10

Unidos Por um Bom Pagode – Em comemoração aos dois anos do projeto, a noite reúne sucessos do pagode dos anos 2000.
Horário: 17h
Local: Lupland Biergarten – R. Antônio Maria Coelho, 3285
Entrada: R$ 60

Confra da Firma – O Irlandês Pub reúne parceiros da casa em uma confraternização com DJs e bandas.
Horário: 17h
Local: O Irlandês Pub – R. Oceano Atlântico, 115
Entrada: a partir de R$ 30

LabHits – Melhores do Ano – Show ao vivo com as músicas eleitas pelo público como os maiores hits do ano.
Horário: 20h
Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186
Entrada: a partir de R$ 30

Ai Calica – Festa com funk no volume máximo e pista para dançar até a madrugada.
Horário: 23h
Local: Non Stop Club
Entrada: a partir de R$ 22,40

Crush – Última do Ano – A última edição da festa em 2025 reúne hits do ano e clima afetivo.
Horário: 23h59
Local: DazaClub
Entrada: a partir de R$ 15

Dourados – Natal Encantado
Horário: a partir das 19h
Local: Praça Antônio João
Entrada: Gratuita

Corumbá – Jardim de Natal – Programação com contação de histórias e feira de artesanato.
Horário: 18h às 22h
Local: Jardim da Independência
Entrada: Gratuita

