Agenda segue lotada de eventos para este sábado em Campo Grande; confira

O último fim de semana do ano chega com uma agenda cultural intensa em Mato Grosso do Sul, reunindo atrações que vão da música e do teatro às celebrações religiosas e eventos esportivos. Em Campo Grande, a programação ocupa praças, bares, teatros e clubes, com opções gratuitas e pagas para todas as idades, além das atividades natalinas que seguem movimentando o Centro.

No interior, cidades como Dourados, Corumbá e Eldorado também oferecem eventos que combinam cultura, lazer e tradição, reforçando o clima de despedida de 2025 e preparação para a virada do ano.

Sábado (27)

Natal dos Sonhos – A programação natalina segue com Parada Natalina, apresentações culturais e a Vila do Natal, transformando o Centro em um grande espaço de convivência.

Horário: 17h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Grandes Miudezas do Pantanal” – Nova apresentação do espetáculo infantil do Grupo Casa, com teatro, música e poesia inspirados no Pantanal.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200

Entrada: Gratuita

Roda de Samba “Pureza da Flor” – O projeto da cantora e sambista Luci ocupa o quintal do Capivas com samba e pagode em clima descontraído.

Horário: 17h

Local: Capivaras Cervejaria

Entrada: gratuita até 19h; após, R$ 10

Unidos Por um Bom Pagode – Em comemoração aos dois anos do projeto, a noite reúne sucessos do pagode dos anos 2000.

Horário: 17h

Local: Lupland Biergarten – R. Antônio Maria Coelho, 3285

Entrada: R$ 60

Confra da Firma – O Irlandês Pub reúne parceiros da casa em uma confraternização com DJs e bandas.

Horário: 17h

Local: O Irlandês Pub – R. Oceano Atlântico, 115

Entrada: a partir de R$ 30

LabHits – Melhores do Ano – Show ao vivo com as músicas eleitas pelo público como os maiores hits do ano.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186

Entrada: a partir de R$ 30

Ai Calica – Festa com funk no volume máximo e pista para dançar até a madrugada.

Horário: 23h

Local: Non Stop Club

Entrada: a partir de R$ 22,40

Crush – Última do Ano – A última edição da festa em 2025 reúne hits do ano e clima afetivo.

Horário: 23h59

Local: DazaClub

Entrada: a partir de R$ 15

Dourados – Natal Encantado

Horário: a partir das 19h

Local: Praça Antônio João

Entrada: Gratuita

Corumbá – Jardim de Natal – Programação com contação de histórias e feira de artesanato.

Horário: 18h às 22h

Local: Jardim da Independência

Entrada: Gratuita

