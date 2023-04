Sexta-feira tem noite de teatro e concerto a céu aberta; confira

Gastronomia, recreação e poesia ainda podem ser aproveitados pelos campo-grandenses que querem dar um passeio para curtir o final do feriado com o "pé direito" para o fim de semana.



Confira a programação desta sexta-feira:



Feira Cultural do Rita Vieira - Gastronomia, artesanato, plantas, brechó. Tem feirinha nesta sexta de feriado lá no Rita Vieira.



Hora: 15h às 22h

Local: Rua Roterdan, 1255

Entrada: Gratuita



Quintal Sesc - Na edição deste feriado tem contação de histórias com Nano Elânio, interações mágicas com o ilusionista Thiper, além de pintura fácil e recreação com a Trupe Guavira.



Hora: 17h às 22h

Local: Estacionamento próximo à Riachuelo, Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita



Manuel de Barro II - Concerto a céu aberto para solos de objeto. A proposta é voltada para crianças e grandinhos. A poesia de Manoel de Barros será narrada pelos atores Marcos a Moura e Sthefeen Bayllon, com direção musical de Antônio Porto.



Hora: 19h

Local: Estação Cultural Teatro Mundo, Rua Barão de Melgaço, 177 - Centro



Uma moça da cidade - Apresentação aberta ao público com o Grupo Ubu, de Artes Cênicas, o espetáculo foi contemplado pelo Fomteatro.



Hora: 20h

Local: Teatro de Bolso Fulano di Tal

Entrada: Gratuita

