Domingo de Dia das Mães tem programação cheia para toda a família na Capital

Apresentação circense, show de reggae e noite de pagode devem manter as atividades até o fim do dia neste domingo de Dia das Mães, oportunidade perfeita para passear com a família em Campo Grande.

Confira a programação



Palhaçaria - A CIAhabiliDOCES vai encantar os pequenos com sua arte circense misturada a contações de histórias, em números que envolvem palhaçaria, acrobacia, música e pernas de pau. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc, do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.



Reggae Dia das Mães - Evento realizado pela Associação Reggae de Mato Grosso do Sul reúne extensa programação gratuita, com a finalidade desenvolver atividades que valorizem o estilo musical no município, elevando o seu nível cultural, profissional, social e econômico, bem como desenvolver e promovê-las como instrumento cultural, de trabalho e empreendedorismo, de forma direta e indireta esta expressão tão presente na cultura nacional e mundial. Começa às 14h, na Plataforma Cultural, localizado na Avenida Calógeras, 3015. Entrada é gratuita.



Humberto e Ronaldo - Donos do hit “Tô vendendo Beijo”, os sertanejos se apresentam na casa de shows Giro Altas Horas. Festa terá abertura de João Carlos e Savala, Thales e Rafael, Givago, Índio Valério, Julyano Barreto Fabio e Junnior e Leandro Fontes. Está marcado para às 16h, no Giro Altas Horas, localizado na Rua Eva Lacerda de Farias, 740. Entrada: a partir de R$ 70.





Quintal do BDF - Para quem curte um pagode no domingo, festa terá Rubinho Andrade, Grupo Bom de Fato e Jackson Seballo. Será a partir das 17h, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1618. Entrada: a partir de R$ 10.



Pagode da Nuala - Tem Calilo Só Por Elas no comando do pagode com a DJ Jubba e Rafa Spears. Começa às 18h, no Ponto Bar, localizado na Rua Temistócles, 103

