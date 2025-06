Atitude 67 e Arraial de Santo Antônio são destaques do fim de semana na Capital; confira

Campo Grande terá um fim de semana agitado com atrações para todos os gostos. O grupo Atitude 67 se apresentará no domingo (15) no projeto MS ao Vivo, enquanto o 23º Arraial de Santo Antônio promete muita música e comida típica durante os dias de festa.

Além disso, a Capital receberá o Campeonato Interestadual de Fórmula Truck, festivais de samba, reggae, paradesporto e o inusitado Polca-Rock. Confira a programação completa:

Sexta-feira (13)

23º Arraial de Santo Antônio: Com a música sob o comando de Gilson e Júnior, o evento será a partir das 17h30, na Praça do Rádio Clube, na Avenida Afonso Pena. A entrada é gratuita.

Campeonato Interestadual de Fórmula Truck: Acontece das 7h às 17h, no Autódromo Internacional de Campo Grande, na Rodovia BR 262, km 12. Os ingressos estão a partir de R$ 20,00.

Valentines Samba Sunset: Um samba para casais e solteiros que acontecerá a partir das 17h, na Lupland Biergarten, na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Ingressos a partir de R$ 40,00.

Encontro Fórmula Fuscas Speedmax: Um evento com sorteios para amantes dos 'fusquinhas' a partir das 19h, no Sunset Growler, localizado na Avenida Afonso Pena, 5668. A entrada será gratuita.

Sábado (14)

Festival Paralímpico Loterias Caixa: Com Judô, paraciclismo e goalball para crianças e adolescentes, o evento acontecerá a partir das 8h, no Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, na Rua 25 de Dezembro, 262. A entrada será gratuita.

23º Arraial de Santo Antônio: Com Max Henrique e Alex & Yvan, o evento será a partir das 17h30, na Praça do Rádio Clube, com entrada gratuita.

Noite da Polca-Rock – Festival Engepar Viva CG: Mistura de polca paraguaia com rock em Homenagem a Geraldo Roca, às 20h, na Cervejaria Canalhas localizada na Rua Oceano Atlântico, 99. Os ingressos estão à venda.

Campeonato Interestadual de Fórmula Truck: Das 7h às 16h30, no Autódromo Internacional de Campo Grande, com ingressos a partir de R$ 20,00.

Maurício Nascimento – Show "Tudo ou Nada - Trio": O cantor e compositor campo-grandense apresenta um show intimista com músicas autorais e releituras marcantes neste sábado, às 20h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177. Ingressos à venda no Sympla.

Domingo (15)

MS ao Vivo – Show com Atitude 67: Com abertura sob o comando do grupo Top Samba e com intervenção artística: “Andança Brincante”, do Ateliê Ramona Rodrigues, o evento começará às 17h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada gratuita.

23º Arraial de Santo Antônio: Encerramento com Fábio Cunha e Ipê da Serra (forró) a partir das 17h30, na Praça do Rádio Clube. Entrada gratuita.

Festival Dread Day: Evento com reggae, oficinas e vivências culturais, das 9h às 22h, na Plataforma Cultural, na Avenida Calógeras, 3015. Entrada gratuita.

Campeonato Interestadual de Fórmula Truck – Final: Das 7h às 17h, no Autódromo Internacional de Campo Grande. Ingressos a partir de R$ 20,00.

