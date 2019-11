Balada “nacional” é destaque nesse fim de semana

Campo Grande receberá neste sábado (9) um evento que promete surpreender e unir o rock e a música eletrônica. O paulista DJ Dre Guazzelli se unirá as bandas sul-mato-grossenses, Naip e V12 durante Party Sunset, no Rota Acústica, em frente a Uniderp Agrárias, em Campo Grande.

Ao JD1 Notícias, o sócio organizador do evento Aurélio Cance Neto, ressaltou que a festa é para “unir todo mundo”. “Todo mundo junto e misturado, o pessoal com uma energia boa, o DJ com uma música gostosa. As bandas locais são muito conceituadas com uma qualidade de som impar”, comentou.

Aurélio espera atrair aproximadamente 2 mil pessoas no evento, com total conforto. “Montamos uma praça de alimentação com três foodtrucks. Uma área quase toda coberta, iluminação agradável e decoração bem diferente. Uma coisa simples e aconchegante”, detalhou.

Uma estrutura foi montada, aproveitando a arquitetura local. Segundo os organizadores, a Banda Naip abre a festa por volta das 18h30, a banda V12 às 20h e o DJ deve iniciar sua participação as 22h.

Os ingressos estão sendo vendidos na 262 do centro e do shopping Campo Grande, na conveniência Clan Bier, no site Ingresso Nacional ou na hora do evento.

