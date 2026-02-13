Menu
Bloquinho do Brincar anima Carnaval infantil no Pátio

A programação gratuita do Sesc MS reúne desfile de fantasias e atividades recreativas

13 fevereiro 2026 - 09h50Sarah Chaves
Com confete, música, dança e muita brincadeira, o Bloquinho do Brincar promete animar as tardes dos dias 13, 14 e 16 de fevereiro, a partir das 15h, no Espaço de Eventos do Pátio O Shopping do Centro. A programação é gratuita e voltada especialmente para o público infantil.

A iniciativa faz parte da agenda cultural de Carnaval do Sesc MS e reforça a proposta de incentivar o lazer educativo, o convívio social e o desenvolvimento das crianças. Em parceria com o Pátio O Shopping do Centro, a instituição preparou um ambiente seguro e pensado para a infância, com desfile de fantasias e atividades recreativas.

A ideia é proporcionar um Carnaval leve, longe das telas e mais próximo do brincar coletivo, criando momentos de diversão e memórias em família.

