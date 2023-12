Bora sextar! Fim de semana tem DJ GBR, Cidade do Natal e feiras na Capital

Fim de semana chegou recheado de muitas atrações, festas e rolês em Campo Grande! O JD1 preparou mais uma Agenda Cultural com dicas dos eventos que acontecem na Capital nesta sexta (8), sábado (9) e domingo (10). Tem muito funk, feiras e espetáculos, além das programações de Natal. Confira:

SEXTA-FEIRA

Quintal Sesc - O Quintal Sesc desta sexta será palco para o projeto "Som e Vida", com três apresentações de ballet e dois solos, protagonizados por crianças e adolescentes atendidos pelo projeto. Às 19h30, o Espetáculo de Natal encantará o ambiente, seguido por uma apresentação musical do cantor de MPB e Pop Rock, Hugo Carneiro. Será das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Natal nos bairros - A programação de Natal começa neste fim de semana a passar pelos bairros de Campo Grande. Nesta sexta, a ação seguirá para o Tarsila do Amaral, com sorteio de brindes, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, música com a Banda Municipal, decorações natalinas, além do aguardado Papai Noel, que chegará no ônibus City Tour junto de outros personagens. A partir das 17h, no bairro Tarsila do Amaral. Entrada é gratuita.

Laricas Cultural - O encerramento do espaço físico Laricas Cultural acontece nesta sexta-feira. Para honrar os sete anos de história Berbella Mortis, Cia Apoema, Beca Rodrigues, Projeto Kzulo, Ariadne, Silvera, Isa Ramos e Dovalle se apresentam no evento. Será das 17h às 23h, no Laricas Cultural, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 1663. Entrada: R$10.

Cidade do Natal - Já tem programação natalina nos altos da Avenida Afonso Pena. Nesta sexta-feira, as atrações são Coral PCUI-UFMS, teatro musical da Agetran, Coral da UNAPI, Grupo Dynamus e Parada Natalina às 20h. A partir das 17h30, nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Copo Bar - Na programação do #ocupaCentro do Copo Bar e Restaurante, haverá DJ TGB ao vivo, com petiscagem, bolinhos, porções e promoção de caipichá. A partir das 18h, no Copo Bar, localizado na Rua 14 de Julho, 2530. Entrada é gratuita.

Festa Virgem de Caacupé - Em celebração a Virgem de Caacuapé, padroeira do Paraguai, haverá Missa em devoção à Santa, show baile com Victor Hugo de La Sierra e Los Latinos e Show de Ballet Vallemi. Está marcado para às 18h30, na Associação Colônia Paraguaia, localizada na Rua Ana Luísa de Souza, 610. Entrada é gratuita.

Exposição ‘Pantanais’ - Pelas lentes do fotógrafo sul-mato-grossense Gabriel Gabino, a exposição “Pantanais” é um convite para uma experiência visual única, que permite contemplar cenários e transições do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Trata-se de um compilado dos registros feitos durante as expedições do artista entre os anos de 2017 e 2023. Ao todo, são 21 obras disponíveis nas mais variadas dimensões, além dos mosaicos com 1,80 cm de largura. A partir das 18h30, Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Dom Quixote de la Mancha - No Teatro do Mundo tem peça para crianças e adultos nesta sexta-feira, com a encenação de Dom Quixote de la Mancha, gratuitamente, a partir das 19h. A partir das 19h, na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Vexame Bar - Julio Queiroz traz ao Vexame Bar a playlist de eletro sint dos anos 80. DJ TGB traz o set de Hip Hop. Começa às 20h, no Vexame Bar, localizado na Avenida Calógeras, 3.100. Entrada: R$ 15, até às 23h.

Natal no Centro - Na sexta a programação tem forró com Ipê de Serra. Será das 19h30 às 21h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

SÁBADO

Encontro Brechós - Serão 21 Brechós do Coletivo reunidos na Plataforma Cultural com a temática "Viva Sua Festa", com peças que custam a partir de R$ 10. Será das 8h às 16h, na Avenida Calógeras, 3.015. Entrada é gratuita.

Copo Bar - No #OcupaCentro do Copo Bar, haverá show do DJ Gota ao vivo. Será das 11h às 23h, no Copo Bar, na Rua 14 de Julho, 2530. Entrada é gratuita.

Papai Noel com intérprete de Libra - Neste sábado, o Papai Noel do Shopping Bosque dos Ipês terá intérprete de Libras para conversar com a comunidade surda. A partir das 14h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Vitrine Coletiva - A última edição da Vitrine Coletiva acontece neste sábado com 14 brechós expositores, food truck e flash tattoo. Será das 15h às 21h, na Rua Antônio Correa, 55. Entrada é gratuita.

Lançamento de “Caixa d’água” - O escritor Febraro de Oliveira lança o livro Caixa d'água no Bourbon Café, com leitura de poemas e bate-papo, com Isabê e Rosana Zanelatto. A compra do livro pode ser feita pelo instagram do escritor ou presencialmente no lançamento. Será às 15h, no Bourbon Café, localizado na Rua Vinte e cinco de dezembro, 1089, casa 3. Entrada é gratuita.

Sesc Infantil - No sábado tem Sesc Arte com oficina de Natal. Os pequenos vão aprender a confeccionar um chapéu de Papai Noel que ao mesmo tempo é uma máscara do bom velhinho. Para participar, a criança precisa ter ao menos cinco anos de idade, estar acompanhada do responsável e levar os seguintes materiais: 1 folha de papel colorset vermelha, 1 cartolina branca, 1 cola branca, 1 tesoura sem ponta e canetinhas hidrocor. A partir das 15h, no Sesc Cultura, localizado na Avenida Afonso Pena, 2270. Entrada é gratuita.

Feira São Chico - Nesta edição da Feira São Chico, especial de Natal, Dj TGH e Quinteto de Jazz se apresentam. O evento contará com expositores de gastronomia, brechós, mobiliário, moda, artesanato e outros. Será das 16h às 21h, no Palco da Orla. Entrada é gratuita.

Aniversário Moreninhas - Em comemoração aos 42 anos de Bairro Moreninhas, no sábado a festa retorna. Haverá festival de prêmios, praça de alimentação, show com o grupo Canto da Terra, parque infantil e presença do Papai Noel. A partir das 16h30, na Praça Atherson, localizada na Rua barreiras. Entrada é gratuita.

Cidade do Natal - Já tem programação natalina nos altos da Avenida Afonso Pena. No sábado se apresentarão grupos do Projeto Tocando em Frente, Grupo Cia. Arte Do Reino, Banda V12 e Parada Natalina às 21h. A partir das 18h, nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Natal no Centro - No sábado tem o duo Vosmecê animando a programação de Natal do Centro. Será das 19h30 às 21h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

Misturadinho - Neste ano a festa "Misturadinho" celebra seus 5 anos com a Rave do GBR. Começa às 21h, na Arena Green Hall, localizada na Avenida Tamandaré, 8563. Entrada: a partir de R$ 50, pelo site.

DOMINGO

1º Passeio de carrinho de bebê - O domingo será de família com crianças pequenas num evento que promete reunir carrinhos de bebê. O primeiro passeio terá concentração em frente ao Postinho do Parque dos Poderes. Serão aproximadamente 800m de caminhada. Ah, não se esqueça de levar frutinhas para um piquenique, além de água e filtro solar. A partir das 7h30, no Canteiro Central do Parque dos Poderes - em frente ao Postinho. Entrada: Doação de 1 brinquedo.

Jogo dos Transplantados - a quinta edição dos Jogos dos Transplantados ocorre neste domingo, com o clássico Operário x Comercial. O evento arrecadará alimentos não perecíveis, brinquedos e fraldas. Será das 8h às 12h, na Praça Belmar Fidalgo. Entrada é gratuita.

Feira de Antiguidades - A tradicional feira de antiguidades da Praça Ary Coelho terá edição especial de Natal neste domingo, com gastronomia, brechó, artesanato, colecionismo e curiosidades. Será das 8h às 14h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

Feira Meus Axés - Nesta edição da Feira Afrodescendentes Meus Axés e Feira Afro unirá seus expositores de artesanato, ervas, banhos, doces, gastronomia e muita cultura. No evento, Quinteto de Jazz com Maestro Antônio Marques e Ana Cabral se apresentam. Ainda haverá desfile do estilista Artur Freitas. Será das 9h às 14h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

Praça Bolívia - Na última edição do ano da Praça Bolívia, que celebra seus 18 anos de existência, haverá muita arte, cultura, artesanato, moda, pratos típicos, antiguidade e colecionismo. No palco, Edgar Mancilla, Karla Coronel, Marta Cel, Lincoln Corsino, Guigz Trio, Caminho Livre, Skuderia, Niltinho Marron, Tupiguará e Zibia Barreto se apresentam. Será das 9h às 14h, na Praça Bolívia. Entrada é gratuita.

Costelão do Marcio - Maciel Correa e os Ases do Pantanal, Léu Celestiales, Thauanne Castro, Davi Alcantra e João Victor, Grupo Zingaro, Jackeline Sanfoneira, Michela Dutra e Danilo Gaita se apresentam na terceira edição do Costelão do Márcio. Crianças até 10 anos não pagam. A partir das 10h, no Rancho do Tio Leo, localizado na Rua Alto da Lapa, 81. Convite: R$ 30, pelo pix (67) 99882-1439.

Feijoada - Com música ao vivo de Juci Ibanez, Manu Paim e Beca Rodrigues neste domingo acontece o evento Feijoada entre Amigos. Ainda haverá bar com drinks. A feijoada será R$ 25, e servida até às 14h; há a opção de entrega com taxa. Os convites são limitados e é preciso levar pratos e talheres. Será das 11h às 17h, na Rua Marechal Câmara, 959. Convite: R$ 25, pelo telefone (67) 99869-1972.

Garimpasso - A última edição do Garimpasso acontece neste final de semana. Além dos 17 brechós expositores haverá o dobro de provadores, chopp, cafés, comida vegana, floricultura, tattoo e piercing. A partir das 15h, na Travessa Mirassol, 129. Entrada é gratuita.

Natal nos bairros - A programação de Natal começa neste fim de semana a passar pelos bairros de Campo Grande. Neste domingo, a ação seguirá para as Moreninhas III, com sorteio de brindes, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, música com a Banda Municipal, decorações natalinas, além do aguardado Papai Noel, que chegará no ônibus City Tour junto de outros personagens. A partir das 17h, na Avenida Grande Floresta, localizada na Moreninha III - em frente a UPA. Entrada é gratuita.

Cidade do Natal - Já tem programação natalina nos altos da Avenida Afonso Pena. No domingo tem o grupo Batucando Histórias, banda gospel Petrus e Parada Natalina às 21h. A partir das 17h30, nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Pagode da Nuala - Nesta edição do Pagode da Nuala haverá a atração confirmada Made in Samba, com a participação de Beca Rodrigues. Será às 18h, no Ponto Bar, localizado na Rua Doutor Temistocles, 103. Entrada: R$ 10, pelo site.

Espetáculo Caminhos do Tango - Campo Grande sedia neste final de semana o III Festival Caminhos do Tango. Na programação aberta ao público haverá presença de grandes nomes do tango nacional e internacional. No domingo (10), 18h30, com o nome Tango na Rua, o palco para as apresentações e aulões será na Feira Central de Campo Grande. Entrada é gratuita.

Natal no Centro - No domingo a programação é da criançada com show kids de Palhaço Pirulito. A partir das 19h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

