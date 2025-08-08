Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande

O fim de semana em Campo Grande promete ser daqueles inesquecíveis! De sexta a domingo (9 a 11 de agosto), a Capital vai ferver com atrações para todos os gostos: tem show sertanejo de Bruno & Marrone, festival multicultural de comida japonesa, tributos ao rock nacional, feiras criativas, samba no quintal e matinê com brunch.

Se você está procurando onde curtir os próximos dias, confira a agenda completa e escolha o seu rolê!

Sexta-feira (8)

Festival do Sobá: A 18ª edição do tradicional Festival do Sobá terá música, cultura e gastronomia oriental na Feira Central, localizada na Rua 14 de Julho, 3351. Será a partir das 18h, com entrada gratuita.

MC Lipi – 1 Ano Paraíso Bar: O funkeiro MC Lipi é a atração principal da festa de aniversário do Paraíso Bar, que também conta com vários artistas regionais. Será na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1618, às 18h, com entrada a partir de R$ 60 (compre aqui).

CAINIMIM – 10 anos: A festa alternativa completa uma década com atrações inéditas no MS: Taka Furtado e FUSO. Será no Ponto Bar, na Rua Dr. Temístocles, 103, às 22h, com entrada a partir de R$ 15 (compre aqui).

Samba do Caramelo: Os queridinhos de Campo Grande voltam ao “quintalzão” com muito samba e energia. Será no Bar Vexame, na Avenida Calógeras, 3100, às 21h, com entrada gratuita até 22h30.

Cultura Vai à Praça: Comemorando os 126 anos de Campo Grande, o festival leva carnaval das escolas de samba, Corte de Momo, banda Juliano Varela e feira de mulheres empreendedoras. Será na Praça Ary Coelho, na Rua 14 de Julho, às 17h30, com entrada gratuita.

Sábado (9)

Festival Inevitável – Bruno & Marrone + Dino Fonseca: A dupla sertaneja é a grande atração da noite, acompanhada do DJ Dino Fonseca com flashbacks. Será no Estacionamento do Shopping – acesso C, 2º piso. Os portões abrem às 20h. Ingressos podem ser adquiridos por aqui.

Festival do Sobá: A 18ª edição do tradicional Festival do Sobá terá música, cultura e gastronomia oriental na Feira Central, localizada na Rua 14 de Julho, 3351. Será a partir das 18h, com entrada gratuita.

DZ6 canta Charlie Brown Jr.: Tributo à banda de Chorão com o cantor DZ6, fiel ao estilo e à energia do Charlie Brown Jr. Será no Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, 5668, às 18h, com entrada a partir de R$ 50 (compre aqui).

A Arca – Tributo Nu Metal: Show autoral e covers de Slipknot, SOAD, Linkin Park, Limp Bizkit e mais. Será na Pizza Pub, localizado na Rua 14 de Julho, 2553, às 21h, com entrada a partir de R$ 20 (compre aqui).

RetrocarMS: Encontro de carros antigos com entrada solidária. Será na Praça do Papa, a partir das 8h, com entrada gratuita.

Bada Brunch – Edição matutina: Comida, música e clima leve para começar o sábado diferente. Será no Katarina Coffee & Tea, na Rua Chaadi Scaff, 762, às 10h, com entrada gratuita.

Domingo (10)

Festival do Sobá: A 18ª edição do tradicional Festival do Sobá terá música, cultura e gastronomia oriental na Feira Central, localizada na Rua 14 de Julho, 3351. Será a partir das 18h, com entrada gratuita.

RetrocarMS: Encontro de carros antigos com entrada solidária. Será na Praça do Papa, a partir das 8h, com entrada gratuita.

Feira do Panamá – Especial Dia dos Pais: Artesanato, gastronomia e cultura em um ambiente familiar. Será na Praça do Panamá, localizada na Rua Palestina, das 9h às 16h, com entrada gratuita.

Cool Stuff – 1 ano de moda consciente: Mais de 30 araras, 17 brechós, DJs com vinil, cervejas artesanais e caça bilhetes. Será no CapivaS Cervejaria, na Rua Pedro Celestino, 1079, das 17h às 22h, com entrada gratuita.

Melhor Não, Mas Bora – Sertanejo: Fred & Victor, Telles & Rafael e Isadora & Heloísa animam a Lupland Biergarten, na Rua Antônio Maria Coelho, 3285, às 17h, com entrada a R$ 30 (compre aqui).

Pagode de Domingo – Pagode na Pele: Samba, cerveja gelada e clima descontraído no encerramento do fim de semana. Será no Má Donna Bar, na Rua 14 de Julho, 2459, às 16h, com entrada gratuita.

Pastelada do QuiQui: Fechando o domingo com comida boa e promoções no gastrobar. No Quiçá Gastrobar, localizado na Rua Euclides da Cunha, 488, a partir das 19h, com entrada gratuita.

