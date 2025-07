Campo Grande tem fim de semana com show gratuito de João Gomes; confira a programação

Campo Grande será palco de um fim de semana recheado de atrações para todos os gostos. De sexta a domingo (11 a 13 de julho), a Capital receberá eventos culturais que vão de exposições imersivas a festivais de música, festas julinas, encontros beneficentes e espetáculos de dança.

E o melhor: muitas dessas atrações têm entrada gratuita. Confira a programação:

Sexta-feira (11)

INBRAZZA – Música eletrônica com sotaque brasileiro: Novos talentos da música eletrônica se apresentam com um estilo único que mistura beats modernos com influências das culturas brasileiras. Será no PARAÍBA 73, localizado na Rua Doutor Temístocles, 82, a partir das 19h, com entrada gratuita.

Exposição de Dinossauros – Viagem à pré-história: Com réplicas em tamanho real e cenários interativos, a experiência é ideal para todas as idades. Será no Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, das 10h às 22h. Entrada gratuita.

Experience Nu Metal – Festival com mais de 20 atrações: A banda Herezia comanda a noite com o maior festival do estilo no Estado. Evento acontecerá no Blues Bar, na Rua 15 de Novembro, 1186, às 20h, com ingressos a partir de R$ 35.

Vibra! No Compasso da História – Especial FitDance: Aulas animadas com o influenciador nacional VINI, comemorando o aniversário do FitDance MS. Será na Academia Pleno Vigor, na Rua São Borja, 311, às 19h, com ingressos a partir de R$ 80.

Projeto Bolaxão – Vinil e stand-up comedy: Música em vinil e Stand Up com Yure Tavares e com Luciano Rosalde. Será no Quiçá Gastrobar, na Rua Euclides da Cunha, 488. Acontecerá a partir das 19h, com entrada gratuita.

Festival de Caldos – Sabor e solidariedade: Primeira edição do evento promete tradição e variedade de sabores, na Cantina do Círculo Militar, localizada na Avenida Afonso Pena, 107, das 18h30 às 22h30, com entrada a R$ 30.

Sábado (12)

Arraiá Beneficente de Norte a Sul: Evento junino com comidas típicas, música e arrecadação solidária. Será no Shopping Norte Sul Plaza – Estacionamento (saída G) - das 17h às 22h, com entrada gratuita.

Encontro de Carros Antigos – Solidariedade e nostalgia: Clássicos automotivos e arrecadação de roupas para famílias vulneráveis. Será na Vila Morena (Cidade do Natal), no Altos da Avenida Afonso Pena, a partir das 14h, com entrada gratuita.

ArraiASPRA – Tradição e prêmio no bingo: Quinta edição da festa junina da ASPRA com música, comidas e bingo com TV de prêmio, na Rua Bilac Pinto, s/n, às 18h. Entrada gratuita.

Rock in Biu – Celebração ao Dia Mundial do Rock: Shows com bandas da cena campo-grandense na Academia do Chopp, na Rua Elvira Pachêco Sampaio, 1344. Será às 18h com ingressos a partir de R$ 30.

Feira na Praça – Expositores e gastronomia local: Feirinha tradicional para começar o sábado com estilo. Na Praça Ary Coelho, localizada na Rua 14 de Julho, a partir das 9h, com entrada gratuita.

Geração MTV – Hits dos anos 2000 ao vivo: Tributo à era de ouro da música ao vivo da MTV na Lupland Biergarten, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, 3285, a partir das 18h, com ingressos a partir de R$ 20.

Festa Julina da Orla Morena – Quadrilha e trio elétrico: Comidas típicas, música e apresentações culturais. Será no Palco da Orla Morena, na Avenida Noroeste, 1562, a partir das 18h, com entrada gratuita.

Domingo (13)

João Gomes – Forró para encerrar o fim de semana: Show gratuito com o cantor pernambucano no projeto MS ao Vivo. Abertura de Gabriel Chiad e dança com a Cia do Mato. Será no Parque das Nações Indígenas, a partir das 17h, com entrada gratuita.

FitDance Champions – Competição e energia nos palcos: Batalha de dança cheia de coreografias e emoção. No Ginásio Mace, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 266, às 10h, com ingressos a partir de R$ 30.

Noite de Gala – Espetáculo de dança clássica: Apresentação do Espaço de Dança Suzana Leite com destaque para a evolução técnica das alunas no Teatro Glauce Rocha, UFMS, às 18h, com ingressos a partir de R$ 32.

Eros Prado – Especial Pagode da Ofensa: Humorista do “Pânico” apresenta espetáculo com muitas risadas e improviso. Será no Vera’s Bar, na Avenida Bom Pastor, 154, às 19h30, com ingressos a partir de R$ 180.

4ª edição da Feira Underground: Em celebração ao Dia Mundial do Rock, evento acontecerá na Praça Cuiabá, na Avenida Noroeste, região da Orla Morena. Será a partir das 16h, com entrada gratuita.

