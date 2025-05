Capital tem fim de semana recheado com hambúrguer e nostalgia com TV Colosso

Campo Grande entra no clima de lazer e cultura com uma agenda diversificada neste fim de semana, que mistura nostalgia, gastronomia, shows e muita arte.

Entre as atrações, destaque para o musical inédito da TV Colosso, os shows de trap com Kayblack e Ryu The Runner, o lançamento da Confraria do Choro, além do Festival de Hambúrguer com entrada gratuita na Cidade do Natal.

A programação começa já nesta sexta-feira (30) e se estende até o domingo (1º), com eventos para todos os gostos e idades. Confira a agenda cultural:

Sexta-feira (30)

Festival do Hambúrguer: O segundo dia de evento terá hambúrguer artesanal por R$ 35, shows, espaço kids e mais. Será das 17h às 23h, na Cidade do Natal, com entrada gratuita.

TV Colosso – O Musical: Musical infantil com os personagens clássicos da TV será realizado no Teatro Glauce Rocha, na Cidade Universitária, às 19h. Os ingressos estarão a partir de R$ 30.

Espetáculo “O Peso do Pássaro Morto”: A Cia Vadabordo, de São Paulo, apresenta o espetáculo no Sesc Cultura, localizado na Rua Anhanduí, 200, às 19h. A entrada é gratuita.

Comemoração de 100 anos da Kepler Weber: Show com Chicão Castro e DJ Yara Rayane acontecerá na Praça do Rádio, às 18h30. Entrada gratuita.

Exposição “Carmen Portinho”: Mostra sobre a urbanista corumbaense no centenário de modernização urbana. Acontece das 9h às 18h, na Casa de Cultura, localizada na Avenida Afonso Pena, 2270, com entrada gratuita.

Exposição “As Várias Faces de Lídia Baís”: Evento em homenagem aos 125 anos da artista sul-mato-grossense. Será das 7h30 às 17h30, no Museu da Imagem e do Som, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, com entrada gratuita.

Sábado (31)

Forró de Serra do Growler: Com Gabriel Chiad e Ipê de Serra, o Sunset Growler, na Avenida Afonso Pena, 5668, terá uma noite de forró, a partir das 18h. Ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

Festival do Hambúrguer: Continuação do evento gastronômico com atrações musicais. Será das 17h às 23h, na Cidade do Natal, com entrada gratuita.

Gideão à Vontade – Gravação ao vivo: Será um show e gravação audiovisual do sambista Gideão Dias. A partir das 16h, na Rua Alfredo Lisboa, 1200, com entrada a R$ 50.

Lançamento da Confraria do Choro: Apresentações de grupos de chorinho de MS. Será às 12h, no Escritório Bar Cultural, no Bairro Vila Morumbi, com entrada gratuita.

KayBlack e Ryu The Runner – AmericanTrap CG: Shows de trap com nomes do cenário nacional. Será às 21h, na União dos Sargentos, com ingressos a partir de R$ 70.

Praça Viva: Evento com atrações culturais, brinquedos e circo. Será a partir das 16h, na Praça do Jardim Carioca, com entrada gratuita.

Feira do Brincar – Aniversário do Batucando Histórias: Teatro, brincadeiras, pintura facial e mais a partir das 15h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, com entrada gratuita.

Cine Clubinho – Filme “Nahuel e o Livro Mágico”: Animação infantil sobre coragem e magia às 16h, no Sesc Teatro Prosa, na Rua Anhanduí, 200, com entrada gratuita.

Labhits MTV Unplugged: Festa com sucessos acústicos dos anos 1990 e 2000 a partir das 20h, no Blues Bar, na R. 15 de Novembro, 1186, com ingressos a partir de R$ 30.

Domingo (1º)

Festival do Hambúrguer: Hambúrgueres artesanais com atrações para toda a família das 10h às 22h, na Cidade do Natal, com entrada gratuita.

Feira Borogodó: Em comemoração a um ano de feira, o evento terá gastronomia, música ao vivo e expositores criativos. Será das 9h às 15h, na Praça do Coophafé, com entrada gratuita.

