Campo Grande tem fim de semana repleto de atrações culturais gratuitas e shows

Neste fim de semana, Campo Grande conta com teatro, dança, música, moda e ciência durante o fim de semana.
Entre os destaques estão as apresentações gratuitas do Palco Giratório no Sesc, o Festival Mais Cultura da UFMS, o desfile da coleção “Xeque Mate” no Centro Cultural, além de tributos a grandes nomes da música internacional e a abertura do tradicional Festival Encontro com a Música Clássica no Teatro Glauce Rocha. Confira:
Sexta-feira (26)
Espetáculo “Aptá”: Companhia Esparrama apresenta peça de dança e teatro sobre relações de pai e filho no espectro autista, com memórias do avô, às 19h, no Sesc Teatro Prosa, na Rua Anhanduí, 200, com entrada gratuita.
Festival Mais Cultura UFMS: Programação gratuita com dança, teatro, música, literatura, cinema e artes visuais, das 9h30 às 22h, na Cidade Universitária – UFMS, com entrada gratuita.
Desfile coleção “Xeque Mate”: Estilista Fábio Maurício lança coleção inspirada na história sul-mato-grossense, com 32 modelos, incluindo 16 mulheres indígenas, às 20h, no Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, na Rua 26 de Agosto, 453, com entrada gratuita.
SOAD Cover Brasil: Tributo à banda System of a Down às 19h, na Cervejaria Canalhas, com ingressos via Sympla.
American Radio – Especial Alanis Morissette e Amy Winehouse: Tributo com os maiores sucessos das duas artistas., às 20h, no O Irlandês Pub, com ingressos via Sympla.
Sábado (27)
Festival Mais Cultura UFMS: Será das 9h30 às 22h, na Cidade Universitária – UFMS, com entrada gratuita.
Espetáculo “Divagar e Sempre”: Palhaças Bifi e Quinan (PA) apresentam peça sobre amizade e resistência nos rios amazônicos. Será às 16h, no Sesc Teatro Prosa, na Rua Anhanduí, 200, com entrada gratuita.
The Black Parade: Noite de emocore, nu metal, hardcore, metal gótico e clássicos dos anos 2000, às 22h, no Mirante Pub, na Rua Dr. Zerbini, 53, com ingressos a partir de R$ 25.
Parque da Ciência – Vem pra UFMS: Atividade interativa com monumentos científicos, experiências e atrações educativas, às 8h, na UFMS, com entrada gratuita.
Primavera Hot Hits: Festa de boas-vindas à estação, com DJs Joaquim e Lvcas, às 20h, na Rua Pedro Celestino, 1079.
Motors Experience: Evento automotivo com exposição de veículos e test drives, no Autódromo Orlando Moura, com ingressos via Sympla.
Especial Blink-182, Paramore e Green Day: Show tributo às três bandas, às 20h, na Cervejaria Canalhas, com ingressos via Sympla.
Domingo (28)
18º Festival Encontro com a Música Clássica: Apresentações de artistas regionais e nacionais até 1º de outubro, às 20h, no Teatro Glauce Rocha, com entrada gratuita.
Sesi Festival da Canção: Com estudantes de oito cidades e participação da cantora Evelyn Lechuga, às 18h30, no Teatro Dom Bosco, com entrada gratuita.
Campeonato de Ping Pong – Capivas: Competição com categorias iniciante e profissional, com premiação, às 19h, na Rua Pedro Celestino, 1079.
