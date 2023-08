Capital tem feijoada concorrida, Festival do Sobá e shows no fim de semana

Mais um sextou para a conta, e este fim de semana promete! Isso porque a Capital está cheia de eventos pela Cidade, nesta sexta-feira (11), sábado (12) e domingo (13). Terá a concorrida Feijoada do TamoJunto, a continuação das atrações do Festival do Sobá, e show da Anavitória no Parque das Nações Indígenas neste domingão. E muito mais! Confira a programação completa que o JD1 preparou:

SEXTA-FEIRA

Exposição de Orquídeas - A Exposição Nacional de Orquídeas volta a Capital com a 16° edição do evento que já é tradição no calendário do campo-grandense. Nesta edição, serão três dias de exposição no Armazém Cultural, no dia 11, 12 e 13. No evento, terá cursos gratuitos sobre cultivo, plantio e cuidados com a planta. O evento segue até às 22h, no Armazém Cultural, localizado na Avenida Calógeras, 3.065. Entrada é gratuita.

Exposição "Memórias Restituídas" - O artista Antônio Júnior apresenta suas 25 fotografias transformadas em gravuras e pinturas, além de de arquivos pessoais e de sua família. A exposição segue até às 17h30, no MIS (Museu da Imagem e do Som), localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559. Entrada é gratuita.

Torresmofest - Pela primeira vez na Capital de MS, o evento reúne mais de 25 expositores, chopp artesanal e programação musical. Os pratos são: joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo, recheado e mineiro, costela suína, pernil, pancetta, entre outras delícias. O evento será até às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Exposição "Eu Escolho a Terra" - É o resultado de um concurso de fotografia realizado pela Embaixada dos EUA para promover temas ambientais, em parceria com a Casa Thomas Jefferson. São 30 imagens feitas durante o período da COP 26, em 2021. Será até às 20h30, na Galeria do Sesc Cultura, localizada na Avenida Afonso Pena, 2.270. Entrada é gratuita.

II Festival de Cultura Indígena de Campo Grande 2023 - A SDHU (Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos), por meio da Coordenadoria de Defesa das Populações e Comunidades Indígenas, promove o evento. Neste primeiro dia, vai ter barracas com exposições de artesanatos., cerâmicas e utensílios étnicos como arco e flecha. O grande destaque é a gastronomia. Além disso tudo, vai ter várias atrações culturais. Será às 17h, na Praça do Rádio. Entrada é gratuita.

Festival do Sobá - A 16ª edição do evento na Feira Central segue animando a Cidade Morena. Tem shows gratuitos, delícias gastronômicas, arte, dança e muito mais. Nesta sexta, terá apresentação do Coral de Vozes de Nova Alvorada do Sul, dança da Escola de Dança Harmonia e do Grupo de Taiko Raiden Daiko; show do cantor Henrique Brabo; apresentações dos campeões do 1º Concurso de Forró da Feira Central; e do Centro de Tradição Gaúcha. A feira abre às 16h e as atrações começam às 19h. Entrada é gratuita.

Arraiá da UEMS - O terceiro arraiá da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) acontece nesta sexta. A festança acontece no campus da Capital terá comidas e bebidas típicas de um arraiá agostino, como pastel, carreteiro, pipoca, quentão, caldos e milho. Além disso, Artur Vilalva e banda fará um show para animar a festa. No espaço para criançada, terá pula-pula, argolas, touro mecânico e pescaria. A partir das 18h, na UEMS. Entrada é gratuita.

Baile do Cinquentenário - Para comemorar o cinquentenário da cultura Hip-Hop, DJ Ladyafroo, DJ Shaba e DJ Magrão animam a sexta-feira. O evento terá Graffiti, Breaking, MC e muito conhecimento para mostrar que a cultura do Hip-Hop resiste em Campo Grande. Será a partir das 18h, na Rua Polônia, 521. Entrada é gratuita.

SÁBADO

8ª Feijoada do TamoJunto - O almoço beneficente promete agitar o sabadão na Capital, com muita música, comida e confraternização. Neste ano, o Grupo Sambô será a atração principal da festa, mas também terá a DJ Larissa Marca e Manoel Barros, grupo Dieguinho e Banda e a escola de Samba unidos da Vila Carvalho. Será neste sábado (12), no Clube Estoril, a partir de 11h45. Disputado, o evento já teve seus mil convites esgotados. O Tamojunto busca arrecadar recursos para projetos sociais e organizações que realizam um trabalho importante em Campo Grande.

Exposição de Orquídeas - A Exposição Nacional de Orquídeas volta a Capital com a 16° edição do evento que já é tradição no calendário do campo-grandense. Nesta edição, serão três dias de exposição no Armazém Cultural, no dia 11, 12 e 13. No evento, terá cursos gratuitos sobre cultivo, plantio e cuidados com a planta. Acontecerá das 8h às 22h, no Armazém Cultural, localizado na Avenida Calógeras, 3.065. Entrada é gratuita.

Encontro de Brechós - O encontro de brechós levará ao Horto Florestal mais de mil peças, entre elas roupas, calçados e acessórios para incentivar o consumo consciente, a sustentabilidade e promover a economia criativa. Serão 25 brechós expondo durante esse sábado. Será das 8h às 14h, no Horto Florestal. Entrada é gratuita.

'Troca-troca' de livros - Para quem tem coleção de livros em casa e não pretende ler mais nenhum, a Hámor Livraria promove o 'troca-troca' de obras, que não precisam ser livros novos. A segunda edição contará com música, café e vários livros. O ambiente será animado pela discotecagem de vinil do DJ Samambaia. A partir das 9h, no Bem Te Vi Café, localizado na Rua José Antônio, 1479. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc - A Cia Apoema apresenta o espetáculo "Requebra Torto", que busca provocar o imaginário comum em torno do circo e das brincadeiras de infância. Serão duas apresentações que vão encantar a criançada com a magia do circo. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul. Entrada é gratuita.

Oficina de Arte e Cine Clubinho - Na oficina, "A arte de Basquiat", será o tema principal. Para participar da oficina, é preciso levar uma tela de 30x40cm, um pincel largo e um fino. No Cine Clubinho, será exibido o clássico "O mágico de Oz". A classificação é de 5 anos, e a criança precisa estar acompanhada de um adulto. Está marcado para às 15h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Festa Lulinas - Na Festa Lulinas Origens terá diversos expositores nas áreas de artesanato regional, gastronomia e moda. No evento também terá atrações musicais. A partir das 16h, no palco da Orla Morena. Entrada é gratuita.

Feira dos Apóstolos - Com muitas comidas regionais e internacionais, a Feira dos Apóstolos tera pudim amazônico, mingau de manaus, espetinho corumbaense, pasteis de Moisés, pratos típicos bolivianos e muito mais! Será das 16h30 às 22h30, na Rua Airton Bachi de Araújo, entre as Ruas Jataí e Javari. Entrada é gratuita.

Vitrine Coletiva - A segunda edição da Vitrine Coletiva tem dez expositores confirmados, serão vários brechós para você garimpar aquela pecinha que falta no guarda-roupa. Além disso, haverá um expositor de artes visuais e flash tattoo. Será das 16h às 20h, na Rua Antônio Corrêa, 55. Entrada é gratuita.

Feira Mixturinha - A edição Itinerante da Feira Mixturo, a Mixturinha acontece neste sábado, com música ao vivo e muita gastronomia. A feira de empreendedorismo e economia criativa terá como atração a dupla Marlom e Vinicius. Será das 16h às 20h, na Praça Primeiro de Maio. Entrada é gratuita.

Feira ao Ar Livre - Em mais uma edição da feira de mulheres empreendedoras de Campo Grande, a temática sera especial ao Dia dos Pais. Serão mais de 60 expositores, nas áreas de brinquedos, arte e cultura, artesanato, serviços e gastronomia. Será das 16h às 21h, na Praça do Peixe. Entrada é gratuita.

Show de Blues e Soul - As bandas Bêbados Habilidosos e Cassino Boogie se apresentam neste sábado em um show contagiante, com muita musica boa. Está marcado para às 18h, na Arena Sunset, localizada na Avenida Três Barras. Entrada: a partir de R$ 20, no site.

Roda de Samba - Na Quadra da Vila Carvalho a Roda de Samba terá como atrações principais Xandão do Cavaco, Cristhian Oliver, Gersinho e a Bateria Pderosa. Começa às 18h, na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395. Entrada é gratuita.

Era Emo - A festa mais triste de Campo Grande acontece neste sábado na cidade. No evento terá banda ao vivo, DJS, e flash tattoo. Os DJs vão tocar desde Paramore, My Chemical Romance, Blink 182 até bandas de rock nacional como CPM 22, Glória, Hevo 84 e muito mais. A partir das 22h, no Barcelona Pub, localizado na Rua José Eduardo Rolim, 201. Entrada: a partir de R$ 25, no site.

Dumattu - Com muito pop, rock em um long set, a Dumattu com Ligia Almeida nos vocais, Leca Harper na guitarra e voz, Guilherme Castro no baixo e Zé Fiuza na bateria anima o sabadão! A festa será repleta de músicas para cantar e dançar. A partir das 18h30, na Cervejaria Canalhas. Entrada: R$ 25, no site.

Samba e Amor - Em homenagem ao samba, a cantora Bianca Bacha intepretará o melhor do samba como Tom Jobim, Chico Buarque, João Donato e muitos outros. A cantora estará acompanhada com Sandro Moreno, Gabriel Basso e Ana Ferreira. Começa às 19h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuito.

"Nunca Desista de Seus Sonhos" - A adaptação teatral do best-seller de Augusto Cury, "Nunca Desista de Seus Sonhos", será apresentada neste final de semana, na Capital. A classificação indicativa é de 12 anos. Começa às 21h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada: a partir de R$ 80, no site.

DOMINGO

Exposição de Orquídeas - Neste domingo ocorre o último dia da Exposição Nacional de Orquídeas. A exposição, que já é tradição no calendário do campo-grandense, chega a Capital com a 16° edição do evento. Será das 8h às 17h, no Armazém Cultural. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc - Domingo é dia de espetáculo circense em dobro no Espaço Sesc. A família Perez se apresenta em duas sessões, com muita ludicidade para encantar a família com a arte circense. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Anavitória e Vozmecê - Em mais uma edição do MS ao Vivo, a dupla Anavitória se apresenta na Capital no Parque das Nações Indígenas. A abertura do show ficará por conta da banda Vozmecê. A partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Feira Bolívia - A tradicional Feira da Praça Bolívia acontece neste domingo, e terá como temática especial o Dia dos Pais. O evento terá nove atrações que animarão a festa. Além de muito artesanato, apresentações artísticas, moda, pratos típicos e antiguidades. Será das 9h às 14h, na Praça Bolívia. Entrada é gratuita.

Pagode da Nuala + Festa Brejo - Em mais uma edição do Pagode da Nuala, com a Festa Brejo, a DJ Mariana Ogatha se apresenta trazendo muita brasilidade. A DJ Jubba traz em seu setlist o melhor do pop e funk para festa. Além disso, DJ Gaiezza, que é marca registrada na Festa Brejo, também se apresentará. Quem comanda o pagode e o samba da festa é Calilo Só Por Elas. No evento também terá roleta de prêmios e flash tattoo. A partir das 17h, no Ponto Bar. Entrada: a partir de R$ 15, no site.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também