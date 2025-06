Capital tem fim de semana repleto de festas juninas e shows para todos os gostos; confira

Campo Grande tem programação variada para este fim de semana, que inclui festas juninas, festivais, shows ao vivo, gastronomia e celebrações religiosas. Para te ajudar a organizar a agenda, reunimos as principais atrações por dia e horário. Confira:

Sexta-feira (27)

Flashback do Blues Bar: Um sextou nostálgico com as bandas JS Orquestra e Control A no Blues Bar, na Rua 15 de Novembro, 1186, a partir das 20h. Entrada a R$ 30.

Sextou em Dobro: Música ao vivo com Grupo Humildemente, Accaso, DJ João Rosa e DJ Lino no Paraíso Bar, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1618. Evento será a partir das 18h, com entrada gratuita até às 21h.

Arraiá da Assembleia Legislativa: Tradição, gastronomia típica, quadrilhas e ações solidárias reunidas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), no Parque dos Poderes, a partir das 18h, com entrada gratuita.

Arraiá dos Amigos: Buffet completo de comidas típicas, forró e solidariedade no Ricoleta Buffet e Eventos, na Rua Dr. Michel Scaff, 80, a partir das 19h, com entrada a R$ 180.

Festa Junina do Padroeiro PSCJ: Comidas típicas, bazar, shows e atividades para crianças na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Avenida Mato Grosso, 3280, a partir das 18h, com entrada gratuita.

4º Arraiá Imaculado Coração de Maria: Fé, tradição e música ao vivo com Gilson e Júnior na Paróquia Imaculado Coração de Maria, na Av. Hiroshima, 1233. Será a partir das 19h, com entrada gratuita.

VIII Festa da Padroeira de MS: Comidas típicas, shows e comemorações religiosas no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Av. Afonso Pena, 377. A partir das 18h, com entrada gratuita.

Sábado (28)

Só Love 2000 #2: Festa retrô com hits de 1995 a 2010 no hip-hop, pop, funk e Eletrohits, na Lupland Biergarten, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, 3285, às 18h, com entrada a partir de R$ 30,00.

Labhits - Imagine Dragons & Coldplay: Tributo às duas bandas de pop rock que marcaram época no Blues Bar, na Rua 15 de Novembro, 1186, às 20h, a partir de R$ 30,00.

Especial Charlie Brown Jr. e CPM 22: Shows covers com os maiores clássicos do rock nacional no Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, 5668, às 18h, com entrada a partir de R$ 30,00.

Arraiá da Dismoto Yamaha: Café da manhã junino, pescaria, brindes e lançamento de motos na Dismoto Yamaha, na Av. Ceará, 913, a partir das 8h, com entrada gratuita (com reserva).

4º Arraiá Imaculado Coração de Maria: Continuação da festa com comidas típicas e atrações culturais na Paróquia Imaculado Coração de Maria, na Avenida Hiroshima, 1233, às 19h, com entrada gratuita.

VIII Festa da Padroeira de MS: Programação religiosa e cultural segue com força no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Avenida Afonso Pena, 377, a partir das 18, com entrada gratuita.

Arraiá no São Bento: Festa e feira no bairro com atrações para toda a família na Praça República do Líbano, na Avenida Primeiro de Maio, 400, das 18h às 22h, com entrada gratuita.

Domingo (29)

Ball Arraiá: Celebração inclusiva que une festa junina e orgulho LGBTQIA+ no Capivas Cervejaria, na Rua Pedro Celestino, 1079, às 17h30, com entrada a R$ 10,00.

Pastelada do Qui: Noite leve com drinks, música e muitos pastéis no Quiçá Gastrobar, localizado na Rua Euclides da Cunha, 488, a partir das 19h, com entrada gratuita.

Festival de Yoga: Programação matinal especial ao ar livre pelo Dia Internacional do Yoga no Parque das Nações Indígenas, na Avenida Afonso Pena, a partir das 7h, com entrada gratuita (mediante inscrição antecipada).

Festa Junina do Padroeiro PSCJ: Encerramento da festa com missa, feira e diversão na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Avenida Mato Grosso, 3280, a partir das 18h, com entrada gratuita.

4º Arraiá Imaculado Coração de Maria: Último dia da tradicional festa junina paroquial na Avenida Hiroshima, 1233, às 19h, com entrada gratuita.

VIII Festa da Padroeira de MS: Encerramento da celebração com atrações musicais e comidas típicas no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Avenida Afonso Pena, 377, a partir das 18h. Entrada gratuita.

