Capital tem muito Carnaval, Flashback e Champions Burguer neste fim de semana

Já é Carnaval em Campo Grande e o fim de semana está recheado de atrações carnavalescas. Além da folia, tem também Noite de Flashback e o 2º Champions Burguer 2025 nos Altos da Av. Afonso Pena. Confira a Agenda Cultural do JD1!

SEXTA-FEIRA

Bloco Cabeça Feita - É a vez do Bloco Cabeça Feita animar o sextou na Esplanada. Será das 15h às 23h, na Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

Folia infantil - Nesta sexta-feira, tem bailinho infantil e brincadeiras carnavalescas para os pequenos no Shopping Campo Grande. Já no sábado, é o dia do aguardado concurso do cabelo maluco, onde a criatividade tem espaço e no domingo tem o concurso de fantasias infantis e bailinho. Todos os dias haverá oficinas de pintura facial, esculturas em balões e distribuição de balões, pipoca e algodão doce para a criançada, além da ilustre presença do urso Pudim, personagem amado da Criamigos, que adora brincar com a garotada. Será das 16h às 20h, no Shopping Campo Grande. Entrada: inscrições no aplicativo do Shopping Campo Grande ou no local.

Champions Burguer 2025 - Mais de 70 opções de hambúrgueres, um dos maiores festivais gastronômicos do Estado. Com uma ampla praça de alimentação, área kids e música ao vivo todas as noites, é uma opção para reunir a família e os amigos. Será das 17h às 23h, na Vila Morena – Cidade do Natal. Entrada é gratuita.

Pré Carnaval Grito de Evoé - Bloco Evoé Baco se prepara para seu grito de Carnaval com ensaio aberto na presença do DJ Arvan. Será das 17h às 23h, na Rua Antônio Maria Coelho, 1189. Entrada é gratuita.

DJ Set Depieri - Muito pop animado com o DJ Depieri no bar Quiça. A partir das 17h, na Rua Euclides da Cunha, 48. Entrada é gratuita.

DJ Lvcas Moreno - Nesta sexta no Capivas, você vai curtir house, pop e brasilidades com o DJ Lvcas. A partir das 17h, no Capivas, localizado na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada é gratuita.

Breguenight - Dovalle e sua banda, A Lambada Mecânica, conecta ritmos afrolatinos ao seu brega, ao som de acordeon. A partir das 18h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Oceano Atlântico, 99, Chácara Cachoeira. Entrada: a partir de R$ 15,00 ingressos no site.

DJ TGB - Em clima de carnaval, o DJ TGB vem para o 67 bar. Começa às 18h30, no 67 bar, localizado na Rua 14 de Julho, 2494. Entrada é gratuita.

ArtsBeats - Curte música eletrônica? Esta festa mistura o eletrônico com as artes visuais, enquanto os artistas de graffiti fazem suas criações ao vivo. Começa às 19h, no Degrau Estúdio, localizado na Rua Joaquim Murtinho, 2204, Itanhangá Park. Entrada: a partir de R$ 25,00 ingressos no site.

Noite de Flashback - Sextou com Patty Araújo e a banda Control A com os melhores do flashback. Começa às 20h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: R$ 30,00 na portaria.

Grupo Akacê - Sextou com pagode no bar Madonna, ao vivo, a partir das 21h, na Rua 14 de julho, 2459. Entrada é gratuita.

Mixturadaz - A Daza vai estremecer até o chão com muito funk e pop na Mizturadaz. Começa às 23h59, na Daza, localizada na Rua Marechal Rondon, 218. Entrada: a partir de R$ 15,00 ingressos no site.

SÁBADO

O Cinema antes do Cinema: Brinquedos Ópticos e Suportes Analógicos - A exposição apresenta brinquedos ópticos que foram precursores do cinema e reúne aparelhos icônicos que marcaram época. Será no Museu da Imagem e do Som de MS, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar. Entrada é gratuita.

Micareta 4.0 - Carnaval com espírito fitness você encontra na Micareta Evoque. O objetivo é curtir o evento com muita dança e fazer exercícios de forma divertida. Começa às 9h, na Evoque Academia, localizada na Rua Marechal Rondon, 1359. Entrada: R$ 25,00 ingressos no site.

Bloco As depravadas - Um dos mais antigos blocos de rua da Capital, formado principalmente por profissionais da imprensa. As Depravadas presta uma homenagem a um dos maiores ícones da televisão brasileira que nos deixou no ano passado: Silvio Santos. Será das 9h às 13h30, na Rua Barão do Rio Branco, em frente ao Bar do Zé. Entrada é gratuita.

Champions Burguer 2025 - Mais de 70 opções de hambúrgueres, um dos maiores festivais gastronômicos do Estado. Com uma ampla praça de alimentação, área kids e música ao vivo todas as noites, é uma opção para reunir a família e os amigos. No sabadão é das 11h às 23h, na Vila Morena – Cidade do Natal. Entrada é gratuita.

Feijucanalhas - Feijoada com muito samba e pagode com a banda Nosso Samba. Começa às 11h, na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: a partir de R$ 25,00 ingressos no site.

Bloco Farofa com Dendê - Um carnaval feito por negros, para todos os apoiadores da luta antirracista. Oito horas de música brasileira, em diversos ritmos. Para as crianças curtirem o bloco, tem também o farofinha kids a partir das 14h. A partir das 16h, em frente ao Monumento Maria Fumaça, na Av. Calógeras. Entrada é gratuita.

1º Baile de Carnaval da Non - Com a presença do DJ Izo, a festa A cor do pecado, comemora oficialmente o carnaval na Capital. Começa às 14h, na NON STOP Club, localizada na Rua Pimenta Bueno, 127. Entrada: a partir de R$ 15,00 ingressos no site.

Bloco Calcinha Molhada - Com a presença da cantora Paolla, o bloco calcinha molhada será muito animado na Praça Aquidauana. Começa às 16h, na Praça Aquidauana. Entrada é gratuita.

Manuel de Barro II - Concerto a Céu Aberto Para Solos de Objetos - Teatro de formas animadas, sem palavras. Um espetáculo sensível, inspirado pelo poema "Introdução a um caderno de apontamentos", de Manoel de Barros. Começa às 16h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, localizado na Rua 26 de Agosto, 453. Entrada: a partir de R$ 30,00 ingressos no site.

DJ Set Deumathh - Os hits do funk com a DJ Deumathh no bar Quiça. Começa às 17h, no Quiça. Entrada é gratuita.

Aulão EXP - O encontro de Danças Urbanas vem com tudo. A 11º edição acontece no Capivas e vai ter batalhas de danças, com a presença do DJ Shaba. A partir das 17h, no Capivas. Entrada: R$ 10,00 na portaria.

Só Love 2000 - A Lupland este sábado será direcionada aos apaixonados, com hip hop, funk e pop anos 200. Prepare-se para voltar no tempo e dançar ao som de 50 Cent, Chris Brown, Bonde do Tigrão, Kelly Key, Backstreet Boys, Spice Girls, Bruno Mars, MC Beyoncé, MC Marcinho e muitos outros sucessos que marcaram a geração. A partir das 17h, no Lupland Biergarten, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada: a partir de R$ 30,00 ingressos no site.

Maria Clara e JP - Brincar e imaginar - Show infantil com os bonecos Maria Clara e JP. Criança no colo até 2 anos não paga, de 3 a 12 anos paga meia. A partir das 17h, no Palácio Popular da Cultura. Entrada: a partir de R$ 70,00 ingressos pelo Pedro Silva Produções.

Banda Alzira’s em tributo Mamonas - Noite especial de muita nostalgia do rock nacional. A banda Alzira’s traz em noite de tributos, um repertório puramente brasileiro. Começa às 18h, no Blues Bar. Entrada: a partir de R$ 30,00 ingressos no site.

DJ André Lima - Todos estilos musicais vão animar o sábado no Madonna com o DJ André Lima. A partir das 18h, no Madonna, localizado na Rua 14 de julho, 2459. Entrada é gratuita.

Esquenta de Carnaval - O ritmo contagiante da festa mais alegre do país toma conta da Praça de Alimentação com a Bateria Fúria do Tigre do Projeto Tocar. Começa às 18h, no Norte Sul Plaza. Entrada é grátis.

Especial Blink 182 - Esse evento é dedicado para quem viveu a era do punk alternativo dos anos 90 e 2000. Gabruel Noah e banda apresentam Blink 182, Green Day e The Offspring. A partir das 19h, na Cervejaria Canalhas. Entrada: a partir de R$ 30,00 ingressos no site.

Labhits - A edição do Labhits de fevereiro no Blues Bar, vem com Queen, Bon Jovi, Aerosmith, Guns n’ Roses em uma única noite. Começa às 20h, no Sunset Growler Station, localizado na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada: a partir de R$ 30,00 ingressos no site.

Noite de Flashback Abrindo o Baú - Músicas dos anos 1970, 80 e 90, com os DJs Simmu, JB, Helton Moreno e Lucas de Lima. A partir das 21h, no Quintal Evento, localizado na Rua Paraisópolis, 26. Entrada: R$ 20, pelo WhatsApp (67) 98423-2586.

MisturaDonna - O Bloco MisturaDonna prepara um carnaval com muita cerveja gelada, glitter no rosto e atrações, realizado pelo Madonna Bar. Começa às 22h, na Cervejaria Canalhas. Entrada: a partir de R$ 25,00 ingressos no site.

DOMINGO

Champions Burguer 2025 - Mais de 70 opções de hambúrgueres, um dos maiores festivais gastronômicos do Estado. Com uma ampla praça de alimentação, área kids e música ao vivo todas as noites, é uma opção para reunir a família e os amigos. Será das 11h às 23h, na Vila Morena – Cidade do Natal. Entrada é gratuita.

Bloco Arrastão Secult - É a vez do bloco Arrastão Secult animar o fim de semana de carnaval. A partir das 14h, na Esplanada Ferroviária, em frente ao Monumento Maria Fumaça. Entrada é gratuita.

Bloco Laricas Cultural - O Bloco Laricas Cultural fecha com chave de ouro a semana. Será das 15h30 às 23h, em frente à Morada dos Baís, Av. esquina com a Av. Afonso Pena.Entrada é gratuita.

DJ Japão - Fechando a semana com hip hop, R&B e brasilidades com o DJ Japão. A partir das 17h, no Capivas. Entrada é grátis.

Bloco Reggae - O esquenta do Bloco Reggae para o carnaval começa no Mirante Pub. Será das 17h às 23h, no Mirante Pub, localizado na Rua Dr. Zerbini, 53. Entrada é gratuita.

Pagode de domingo - Em clima de carnaval, Pagode na pele vem para animar o bar Madonna, ao vivo, a partir das 21h. Começa às 18h, no Madonna, localizado na Rua 14 de julho, 2459. Entrada é gratuita.

