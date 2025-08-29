Menu
Capital tem promoção nos cinemas, espetáculos teatrais e festas no fim de semana

De sexta a domingo, Campo Grande recebe opções para todos os gostos

29 agosto 2025 - 15h10Carla Andréa
Semana do cinemaSemana do cinema   (Foto: Reprodução)

Campo Grande terá um fim de semana movimentado, com atrações que vão da música ao teatro, passando pela dança, cinema e experiências ao ar livre. Confira os destaques da agenda cultural entre sexta (29) e domingo (31) de agosto:

Sexta-feira (29)

4º Sarau Casa Aberta: Bazar com achadinhos, karaokê e roda de conversa, às 17h, no Grupo Casa – Coletivo de Artistas, localizado na Rua Visc. de Taunay, 306 , com entrada gratuita.

Rafael Deboleto: O Apanhador de Desvios Sonoros: Performance musical e poética em homenagem a Manoel de Barros, com curadoria de Denise Silva (Bruaca). Será às 19h30, na Rua Piratininga, 363, com entrada a R$ 60.

Espetáculo Culto das Travestis: Poesia, força e espiritualidade em um espetáculo que celebra corpos e histórias trans e travestis. Será às 19h, no Sesc Teatro Prosa, localizado Rua Anhanduí, 200, com entrada gratuita. 

Noite do Flashback: A banda Control A e Patty Araújo revivem grandes clássicos dos tempos de ouro da música, às 20h, no Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186, com ingressos a R$ 30.

DAZANTIGA: Summer Eletrohits: Festa revive os sucessos dos anos 2000 com DJs Gil e Bruandra, às 23h59, na Daza Club, localizado na Rua Mal. Rondon, 2181, com entrada a partir de R$ 15.

Semana do Cinema: Ingressos promocionais em cartaz nos cinemas da cidade (Cinemark, Cinépolis, UCI).

Sábado (30)

4º Festival Internacional Arabesk de Danças: Competições e mostras de danças árabes e ciganas. às 8h30, no Centro Cultural José Octávio Guizzo – Teatro Aracy Balabanian, na Rua 26 de Agosto, 453, com entrada a partir de R$ 12,50.

Samba Rock da Lup: Mistura de rock, pagode e música brasileira em clima de festa. A partir das 17h, na Lupland Biergarten, na Rua Antônio Maria Coelho, 3285, com ingressos a R$ 30.

Lowdown – O verdadeiro grunge está de volta!: Show revive a atitude e o som pesado dos anos 90. Será às 18h, no Sunset Growler Station, localizado na Afonso Pena, 5668, com ingressos a partir de R$ 25.

LABHITS Nacional: Homenagem a Engenheiros do Hawaii, Titãs, RPM e IRA! Às 20h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186, com ingressos a partir de R$ 30.

Dois Caras e Um Copo: Show de humor irreverente com dois comediantes campo-grandenses. Às 20h, no Cegê Comedy Club, na Rua Cadênio, 55, a partir de R$ 15.

DJ Gabriel Brum – Festa Vibe Carioca: O DJ carioca traz energia e sonoridades quentes para a noite, às 23h, na Non Stop Club, na Rua Pimenta Bueno, 127, a partir de R$ 15.

Semana do Cinema: Ingressos promocionais em cartaz nos cinemas da cidade (Cinemark, Cinépolis, UCI).

Domingo (31)

Run & Fun: Corrida ao ar livre com aula de funcional, DJ e distribuição de brindes, às 8h, no Parque dos Poderes, localizado Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, com entrada gratuita.

4º Festival Internacional Arabesk de Danças – Mostra Competitiva: Desta vez, com apresentações de ballet clássico, jazz, dança contemporânea e urbanas, às 8h30, no Teatro Dom Bosco, na Avenida Mato Grosso, 225, a partir de R$ 30.

Show de Gala – Festival Arabesk: Encerramento elegante com danças árabes e ciganas, às 19h, no Teatro Dom Bosco, na Avenida Mato Grosso, 225, a partir de R$ 20.

Semana do Cinema: Ingressos promocionais em cartaz nos cinemas da cidade (Cinemark, Cinépolis, UCI).

