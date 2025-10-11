Capital tem sábado repleto de cultura, gastronomia e diversão para todas as idades; confira

O sábado (11) promete ser de muita animação em Campo Grande, com uma agenda cultural diversificada que vai da gastronomia típica à música e recreação infantil.

As opções incluem o Festival da Culinária Sul-Mato-Grossense no Shopping Bosque dos Ipês, apresentações da banda NAIP na Lupland, oficinas e palestras na Bienal Pantanal, além de atividades gratuitas para as crianças em diferentes pontos da cidade.

Sábado (11)

Festival da Culinária Sul-Mato-Grossense - Continuação das comemorações pelos 48 anos do Estado com gastronomia e apresentações regionais. Das 18h às 23h30, no Shopping Bosque dos Ipês, com entrada gratuita.

NAIP na Lupland - Banda ícone do rock sul-mato-grossense apresenta sucessos de AC/DC, Bon Jovi e Oingo Boingo. Das 18h às 23h30, na Lupland, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Ingressos no Sympla.

Semana das Crianças - Programação continua com atividades interativas e recreação gratuita. Das 15h às 20h, no Shopping Campo Grande, com ingressos gratuitos.

Comper Itanhangá – Dia das Crianças - Evento com personagens vivos, Feira Ziriguidum, Carretão da Alegria e atrações musicais. Das 17h às 21h30, no Estacionamento do Comper Itanhangá, com entrada gratuita (doação opcional de 1 kg de alimento).

Bienal Pantanal – Oficina de quadrinhos com Caio Zero, palestra de Milly Lacombe sobre feminicídio, exibição de curtas regionais e show de Nestor Ló y Los Caminantes. Das 9h às 20h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, com entrada gratuita.

Corrida do Pantanal 2025 - Corrida Kids a partir das 15h30.

