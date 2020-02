Carol Jordão vai realizar contação de história no Bosque dos Ipês

A artista plástica Carol Jordão anunciou em suas redes sociais que realizará uma contação de histórias para crianças neste domingo (2) ás 15h no Shopping Bosque dos Ipês. O evento é totalmente gratuito e contará com a presença Viviane Borges e Evelyn Lechuga.

Carol preparou uma apresentação com a história escrita pela sua mãe, Ana Jordão, de uma vela que surgiu para iluminar o coração dos homens com sua pequena chama.

No fim, as crianças participaram de uma interação com a Carol e vão fazer um desenho para suas famílias.

Segundo a própria contadora de histórias, a sensível ação tem o objetivo de passar uma mensagem para as crianças presentes de carinho e união pela suas famílias.

O evento é aberto ao público e vai iniciar as 15h na Arena Bosque no Shopping Bosque dos Ipês. Carol convidou a todos através das redes sociais, confira

