Cemitérios particulares da capital terão missas neste sábado; veja os horários

No Brasil, o dia de Finados é muito importante para algumas religiões principalmente para os católicos, e por isso se tornou um feriado nacional. Dia 2 de Novembro é uma data para homenagear os entes queridos que já faleceram.

De acordo com o site História de Tudo, o grande responsável pela popularização do costume de orar pelos entes que já se foram foi o monge beneditino Odilo de Cluny, que determinou no ano de 998 que todos os membros de sua abadia fizessem preces por essas pessoas.

O site também trás uma curiosidade, de que os mexicanos nesta data, realizam festas e banquetes pois acreditam que nesse dia as almas das pessoas voltam para fazer uma visita a seus familiares e amigos. Enquanto no Brasil é uma data triste, aonde as pessoas lembram e sentem saudades de seus entes.

É em homenagem a esta data de muita lembrança e saudação, que serão realizadas missas já agendadas nos 10 cemitérios particulares de Campo Grande. A lista com todas as informações e detalhes estará abaixo para lembrar a todos que é este o momento de rezar por aqueles que já partiram mas deixaram uma lembrança aqui na Terra.

