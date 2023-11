Chegada do Papai Noel e contação de histórias; confira a agenda deste sábado

Fim de semana será agitado na Capital com vitrine de brechós, chegada do Papai e Mamãe Noel no Shopping Norte Sul, feira de economia criativa e cultural e oficina de arte para a criançada. Veja a programação deste sábado (4):

Feira de Antiguidades - A tradicional Feira de Antiguidades da Praça Ary Coelho volta a acontecer neste sábado, com a exposição de brechós, artesanato, gastronomia e muitos itens de colecionadores. Será das 8h às 14h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

Encontro de Brechós - Neste sábado, o Horto Florestal de Campo Grande será o palco de um encontro que destaca a importância dos brechós para a economia local e a promoção de um consumo consciente. Com mais de 20 brechós participantes, o evento oferecerá uma ampla seleção com as tendências para 2024. As peças comercializadas começam em R$ 5,00. Será das 8h às 16h, no Horto Florestal. Entrada é gratuita.

Chegada do Papai e Mamãe Noel - Neste final de semana, o Papai e Mamãe Noel chegam ao Pátio Central e serão recebidos com personagens do mundo encantado, com muita magia e música. A chegada será marcada pela participação do Coral Maná do Céu, às 11h, em que o Papai Noel fará um cortejo pelo shopping. Será das 10h às 17h, no Pátio Central Shopping. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc - Para encantar a criançada com contações de histórias, Kelly Guavira se apresenta em duas sessões no Espaço Sesc. A artista levará um conto divertido e cheio de suspense com as lendas sul-mato-grossenses. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul. Entrada é gratuita.

Oficina de Arte - Sábado é dia de Oficina de Arte para criançada no Sesc Cultura. Neste final de semana, o público aprenderá a arte dos vasos Ming. Para participar da oficina, é preciso levar uma tela para pintura, de tamanho 30x40 cm, uma caixa de tinta guache, pincel largo e fino, uma cola branca e canetinhas hidrocolor. A classificação indicativa é de 5 anos e é preciso estar acompanhado de um responsável. A partir das 15h, na sala de arte do Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Vitrine Coletiva - Na 5° edição da Vitrine Coletiva, haverá 14 brechós expondo, com diversas peças para garimpo. O evento ainda trará três expositores no setor de assessórios, duas tatuadoras para aquele flashtattoo, chopp gelado, food truck, pipocas gourmet, e ainda uma taróloga para ajudar quem busca respostas nas estrelas. Começa às 15h, na Rua Antônio Correa, 55. Entrada é gratuita.

Ziriguidum - A terceira edição da feira de economia criativa e cultural, Ziriguidum, acontece neste final de semana. O evento tem como atrações confirmadas Mcn e Calebe, Silveira com Afroafetos, Mel Dias, Dj Magão e Baile Charme com Bonde do Flash. Ainda na programação, Patrícia Rosa realiza o lançamento da coleção “Absolutamente Feminina” em um desfile. Será das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

"Fala-Bicho" - O espetáculo de contação de histórias reúne histórias infanto-juvenis da literatura brsileira e contos populares. Os artistas Leonn Gondin, Rafael Bendô e Renata Cáceres realizarão uma performance visual, musical, interativa e lúdica com a criançada. Começa às 16h, no Átrio do Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Chegada do Papai Noel - O Papai Noel chega ao Shopping Bosque dos Ipês neste sábado com com a temática "A Fazenda das Renas do Papai Noel". O projeto, idealizado por Cecília Dale, referência nacional em decorações natalinas, promete transportar os visitantes para um mundo lúdico e interativo, oferecendo o cenário perfeito para fotos memoráveis. Está marcado para às 16h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Sonhos Selvagens - Neste sábado ocorre o evento de lançamento de "Sonhos Selvagens", com um bate-papo entre o autor, Dudu Azevedo, corroteirista João Benitez com mediação do escritor e artista visual Fabio Quill. Durante o lançamento haverá exposição de artistas quadrinistas da cidade e depois, discotecagem por Dudu. A obra conta a historia de Simão, um quati atormentado por seus sonhos e que abandonou a criação artística. O quati, vive em uma capital com ares de interior, dividindo quarto com seu amigo Tobias, um lobo-guará. Está marcado para às 18h, no Eden Beer, localizado na Avenida Mato Grosso, 68. Entrada é gratuita.

BDay Karla Coronel - A cantora Karla Coronel celebra mais um ano de vida e dessa vez na L.A Burgerz. A festa de aniversário da artista promete ser agitada com muita música, cerveja gelada e hambúrgueres. Vale destacar que parte do espaço será fechado para o evento, mas a o estabelecimento estará funcionamento normalmente. A partir das 18h30, na Rua Vitório Zeolla, 76. Entrada: R$ 10.

Zimbra - A banda Zimbra chega à Capital para mais um show da tour de dez anos de carreira. A tour intitulada ‘O tudo, o nada e o mundo’ é uma celebração dos 10 anos do álbum mais importante do grupo. A partir das 20h, no Barcelona Pub, localizado na Rua José Eduardo Rolim, 201. Entrada: a partir de R$ 60, pelo site.

Tributo a Elis Regina - a partir das 21 horas, o Clube Estoril se transformará no palco de uma homenagem grandiosa à maior cantora brasileira de todos os tempos, Elis Regina. O tributo será na voz cativante de Camila Lopez, diretamente de Porto Alegre, que promete emocionar o público com suas interpretações impecáveis dos maiores sucessos de Elis, como "Upa, Neguinho!", "O Bêbado e a Equilibrista" e "Como Nossos Pais", ao vivo. Começa às 21h, no Clube Estoril. Entrada: a partir de R$ 100, compre aqui.

Greenvalley On Tour - Neste sábado, o club pousa novamente em Campo Grande com um time eletrizante do cenário da música eletrônica. Se apresentam Kolombo, Bruno Be, Gabe, Dropack e Curol. A classificação indicativa é de 18 anos. A partir das 22h, no Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 100, pelo site.

